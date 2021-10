Apple TV+ muestra el teaser de ‘The Afterparty’, su innovadora comedia criminal

Tiffany Haddish investiga un crimen en ‘The Afterparty’, la comedia que llega a Apple TV+ en enero de 2022.

Apple TV+ no para de sumar nuevos títulos a su calendario. En lo que queda de año, la plataforma del gigante tecnológico irá lanzando producciones inéditas como ‘Acapulco‘, ‘Invasión‘, ‘Swagger‘ o ‘The Shrink Next Door‘, así como el desenlace de ‘Dickinson‘ con su tercera y última temporada. A falta de comunicar la fecha de otras series que verán la luz en 2021, desde Apple ya dan forma a su hoja de ruta de cara al próximo año, que arrancará con un contenido propio tan apetecible como ‘The Afterparty‘.

La comedia creada por Chris Miller y Phil Lord, el dúo que ha demostrado su talento con «Infiltrados en clase» o «Spider-Man: Un nuevo universo«, trata de innovar dentro del subgénero de la comedia criminal al narrar cada uno de sus episodios desde el punto de vista de un personaje diferente, asignándole un estilo visual dependiendo de sus características. Las perspectivas contempladas pertenecen a los sospechosos de un asesinato que ha acontecido durante una reunión de antiguos alumnos del instituto.

Tiffany Haddish, Ben Schwartz, Zoe Chao, Ike Barinholtz, Ilana Glazer, Jamie Demetriou, John Early, Sam Richardson y Dave Franco son los protagonistas de ‘The Afterparty’, que llegará en algún momento de enero del año que viene a Apple TV+.