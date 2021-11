Arkano, décimo aspirante eliminado de ‘MasterChef Celebrity 6’

La noche del lunes 8 de noviembre, ‘MasterChef Celebrity 6‘ alcanzó su novena semana de emisión en La 1 de Televisión Española, con las visitas de Boris Izaguirre, aspirante de ‘MasterChef Celebrity 3’ y finalista de la cuarta temporada; y los aspirantes de ‘MasterChef 9‘, José, Meri, Toni, Jiaping y José María, como jueces de la primera prueba. Un reto inaugural en el que Arkano tuvo que poner fin a su concurso, puesto que el programa entregó tanto un delantal dorado como uno negro que conducía a la expulsión inmediata y que obtuvo el rapero.

Los aspirantes de ‘MasterChef Celebrity 6’ antes de conocer la expulsión de Arkano

«Como veis, tenemos dos campanas: una esconde algo que os va a gustar mucho y la otra, algo que no os va a gustar nada», adelantó Pepe Rodríguez al recibir a los aspirantes en las cocinas. Fue entonces cuando los jueces mostraron el delantal dorado, con el que el mejor de la prueba se aseguraría la permanencia una semana más aunque tuviera que hacer frente a la prueba de eliminación, al igual que descubrieron el temido delantal negro. Sin embargo, en lugar de que este condujera a la eliminatoria directamente, llevaba consigo todo un mazazo: el hecho de que aquel que no pudiera superar el desafío, tendría que despedirse del programa en ese momento.

«Ahora sí que nos ha puesto nerviosos», manifestaba Carmina Barrios, al conocer la terrible noticia. «No hay tregua. Hay que venir con tensión, preparado, porque en cualquier momento, te pones en peligro», valoró por su parte David Bustamante. Los aspirantes se enfrentaron a un Juego de la Oca gigante, en el que recibían ingredientes para incorporar a su plato libre, dependiendo de dónde cayeran, al igual que podían recibir desventajas, como le ocurrió al propio Arkano, quien contó con diez minutos menos de cocinado, al igual que Bustamante, Juanma Castaño y Verónica Forqué. En el lado opuesto, a aspirantes como Miki Nadal y Barrios les sonrió la suerte y, mientras que el primero podía acceder al supermercado en todo momento, la segunda pudo recurrir a Jordi Cruz para recibir sus consejos.

«Me ha hecho crecer como persona»

«Estoy muy satisfecho de mi plato. Creo que he conseguido pensar como un cocinero, así que estoy muy contento», manifestaba Arkano, al concluir la prueba. Sin embargo, el veredicto de los jueces estuvo muy lejos de la sensación positiva del rapero, cuyos platos no fueron muy bien recibidos. «Tenía su técnica, pero no es suficiente«, confesó el aspirante, tras escuchar a los jueces, quienes eligieron las elaboraciones de Forqué como las mejores de la prueba, lo que la otorgaba el preciado delantal dorado y, con él, la inmunidad.

En el lado opuesto de la moneda, Arkano recibió el batacazo de la noche al obtener sus platos la peor valoración del desafío, en el que también Nadal y Belén López se vieron a un paso de la temida expulsión. «No os habéis lucido en este reto», confesó Rodríguez, antes de confirmar la expulsión del rapero, de quienes los jueces señalaron que «hemos perdido la cuenta de las veces que has querido hacer cocina de vanguardia y has fallado en el intento y, en este reto, te ha vuelto a pasar». «Muchas veces me ponía barreras y me decía que no podía, y llegar hasta aquí de una forma más o menos digna, me ha hecho crecer como persona y comprender que puedo superarme cada día«, valoró el eliminado, tras lo cual apostó por la victoria de Forqué en la edición.