Así es ‘Doctor Portuondo’, la primera serie original de Filmin: «Psicoanaliza la cotidianidad»

La primera serie original de Filmin, ‘Doctor Portuondo‘, se estrena el 29 de octubre. La ficción de seis episodios se centra en un curioso psicoanlista y en la relación que mantiene con sus pacientes. De hecho, la obra tiene tintes autobiográficos, ya que fue su creador, Carlo Padial, el que se puso en manos del verdadero psicólogo cubano. Esta alocada vivencia le sirvió para escribir la novela que ahora se representará en la pequeña pantalla.

Con este estreno de su primera producción original, la plataforma se abre de par en par a seguir por el sendero del desarrollo propio. «Estamos pendientes de su distribución internacional en otras plataformas y en breve anunciaremos otro proyecto», ha afirmado Jaume Ripoll, fundador de Filmin, en el marco del festival Iberseries Platino Industria. «Estoy convenido de que se va a ver en toda Europa«, sentencia el ejecutivo.

Jorge Perugorría y Nacho Sánchez en ‘Doctor Portuondo’

A terapia

El alocado psicoanalista está interpretado por Jorge Perugorría, el reconocido protagonista de «Fresa y chocolate «, que no se ha desprendido de sus raíces en este nuevo proyecto. «Ha sido todo un viaje porque toda la vida he vivido en Cuba y pensé que el psicoanálisis era algo que no se practicaba», reconoce el actor, sorprendido ante el descubrimiento de que su personaje tiene una base más real de lo que pensaba: «Me enteré de que Cuba tenía una gran fuerza de psicoanálisis en la década de los cincuenta».

Meterse en la piel de Portuondo ha sido un proceso complejo para Perugorría: «Hacía tiempo que no encontraba un personaje tan complejo, que fuese un reto para mí». De hecho, la implicación ha sido tal que ha sido complicado dibujar la frontera entre ficción y realidad: «No sé si lo interpreté o lo viví. Estoy como si hubiese tenido una sesión de psicoanálisis de la que he salido muy contento».

Por su parte, Nacho Sánchez da vida a la versión ficticia de Padial. «Cuando me lo propuso Carlo, le dije que no le iba a imitar, pero luego inevitablemente se fue mezclando todo. Fue de manera muy natural. Empecé con una propuesta que se acercaba más a mí, pero al tener a Carlo delante se fue creando un monstruo que funciona», señala el joven intérprete, que en los últimos años también ha trabajado bajo las órdenes de cineastas de la talla de Carlos Vermut o Daniel Sánchez Arévalo.

Jorge Perugorría es el doctor Portuondo en la ficción de Filmin

Un rodaje diferente

Durante la presentación en sociedad de la serie, Padial no ha ocultado la inspiración a la que se ha aferrado. «La base está en el profesor de terapia analítica que seguí durante cinco años», apunta el director y guionista, cuyo vínculo con su psicoanalista marcó su devenir personal y, ahora con esta ficción, profesional. «Era una persona increíble. Lo extraño es que nadie hubiese hecho antes un libro«, añade sorprendido Padial, especializado en un estilo cómico muy característico: «El humor que me gusta se basa en los problemas pequeños. Portuondo es psicoanalizar nuestra cotidianidad«.

Esa identidad humorística ha estado marcada en ‘Doctor Portuondo’ por dar cierto margen a los intérpretes para que profundizaran en sus personajes. «La comedia reside un poco en la improvisación y en los impulsos más puros que no pasan por la cabeza. Una vez lo haces te das cuenta de que engancha y esa ha sido mi manera de abordar al personaje, explorando mis límites», sentencia Olivia Delcán, que completa el reparto principal de la pionera apuesta de Filmin que promete dejar huella este otoño.