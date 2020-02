Así es ‘Love Island’, el reality que podría llegar a España tras el éxito de ‘La isla de las tentaciones’

No hay duda de que uno de los mayores éxitos de esta temporada televisiva es ‘La isla de las tentaciones‘. Lo vean o no, no hay persona que no sepa de qué trata cuando se habla de él. Desde que llegó a Mediaset el 9 de enero de 2020, ha trascendido hasta el punto de convertirse en fenómeno social y ha conseguido incluso calar a un público que habitualmente no consume reality shows. Cinco chicos y cinco chicas, con una relación sentimental en crisis, viven separados por sexos durante un tiempo y les acompañan diez solteras y diez solteros dispuestos a encontrar el amor. Una jugosa premisa con la que Telecinco y Cuatro han completado tres noches de su parrilla.

La villa mallorquina de ‘Love Island’

Fuera de nuestras fronteras, en Reino Unido, otro programa similar también causa mucho revuelo. Se trata de ‘Love Island‘, un reality que ITV2 recuperó en 2015 tras dos ediciones de escaso seguimiento con participantes famosos. El giro que le dio con los anónimos le proporcionó un gran éxito y desde entonces han emitido seis ediciones de forma consecutiva, cada una con más audiencia que la anterio. Su resurgir le ha permitido ser exportado a Estados Unidos, Australia, Alemania, Suecia, Francia, Países Bajos y Nueva Zelanda, entre otros países.

En este dating presentado primero por Caroline Flack y, en la actualidad, por Laura Whitmore, el amor y los celos también son protagonistas pero hay marcadas diferencias con el de Mónica Naranjo, que procede de Estados Unidos. Después del éxito de este último, y teniendo en cuenta el desembarco de ITV en nuestro país, ¿quién nos dice que las cadenas no competirán por adaptar ‘Love Island’ en España en los próximos meses, como ha ocurrido históricamente con otros formatos?

1 Solteros, no parejas

Luke T y Shaughna en ‘Love Island’

La diferencia más notable entre un formato y otro reside en los propios concursantes. Si en ‘La isla de las tentaciones’ son cinco parejas que ponen a prueba su amor, en ‘Love Island’ todos los participantes están solteros. Un grupo impar de chicos y chicas buscan el amor mientras disfrutan de unas vacaciones de ensueño en un enclave marítimo. Haciendo gala de su afición a nuestras costas, los británicos se han instalado todos los veranos en una villa plagada de cámaras en Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca). Este año, al estrenar una edición invernal, se han trasladado a Sudáfrica, donde igualmente pasan los días juntos para ver si existe o no química entre ellos. Pero, al menos en principio, nadie llega para romper otra relación.

En la tercera edición se introdujo una novedad que revolucionó el formato: la Casa Amor. Quizá sea esta la mayor similitud con respecto a ‘La isla de las tentaciones’, ya que, cuando los solteros y las solteras ya han establecido conexiones entre ellos, son separados y tentados. Se trasladan a esta nueva villa, donde reciben a otras solteras que pondrán a prueba sus sentimientos hacia las parejas que han formado en los primeros días. Mientras tanto, ellas se quedan en la casa original y también dan la bienvenida a nuevos chicos. Tentaciones en toda regla para ver si aguantan o rompen lo que habían construido.

2 El móvil, un arma para ligar en la isla

Los concursantes utilizan el móvil en ‘Love Island’

Las comunicaciones están más que prohibidas en ‘La isla de las tentaciones’. Todas aquellas que impliquen la utilización de dispositivos electrónicos, claro, porque entre parejas y solteros casi todo está permitido. En cambio, en ‘Love Island’ el móvil es un aparato que ayuda mucho a la conexión entre ellos. Aunque tampoco pueden hablar con el exterior, todos los habitantes disponen de un smartphone.

A través del móvil, los solteros pueden comunicarse entre ellos para intentar un mayor acercamiento con la persona por la que sienten atracción. También, vía mensaje de texto, reciben notificaciones por parte del equipo del programa sobre algunas de las pruebas que realizan durante el curso del reality de la cadena ITV. ¿Incluirán las próximas ediciones de ‘La isla de las tentaciones’ algún dispositivo para conectar más todavía a los concursantes?

3 Expulsiones a través de la app

Callum, participante de ‘Love Island’

No todos los que llegaron a ‘La isla de las tentaciones’ el día de su estreno continúan en República Dominicana haciendo todo lo posible por encontrar el amor. A lo largo de las emisiones hemos visto cómo chicos y chicas dejaban la casa y regresaban a España. Mónica Naranjo ha sido la encargada de pedir a los concursantes principales que se pusieran de acuerdo para expulsar al chico o chica con el que menos relación tuvieran, mientras que Christofer decidía irse por su propio pie.

En ‘Love Island’ también sucede algo parecido. Si bien entran solteros, desde el principio se les pide que formen parejas, aunque sea basándose en las primeras impresiones. Estas parejas pueden ir variando a lo largo del programa, pero si en los momentos de cambio una persona se queda sola es expulsada de forma inmediata y entran nuevos solteros. En la primera edición, además, había galas en directo. El público utilizaba una app para votar por sus parejas favoritas y, las menos votadas, eran eliminadas. A partir de la segunda edición los directos -y las decisiones del público- se redujeron únicamente a la final.

4 Juegos y retos dentro de la casa

Laura Whitmore presenta ‘Love Island’

La mecánica de ‘La isla de las tentaciones’ se centra en la mera convivencia entre parejas separadas y solteros y solteras. Su manera de desenvolverse en la casa, las citas, las fiestas y las hogueras que se celebran para conocer todo lo que ha hecho la otra parte de la pareja a lo largo de la semana es el hilo habitual de cada entrega, salvo excepciones. En ‘Love Island’ esto cambia, ya que la presentadora les propone retos para comprobar su fuerza física y mental, así como la fortaleza y compatibilidad de las parejas. Esto les permite ganar premios especiales, como citas extra con la persona a la que quieren conquistar.

5 Una pareja gana un premio económico

Greg y Amber, ganadores de ‘Love Island 2019’

El único premio de ‘La isla de las tentaciones’ es ponerse a prueba y, llegado el caso, fortalecer la relación con la pareja con la que entraron al programa, salir con un nuevo amor de la mano o darse cuenta de cómo son en realidad sus relaciones y cortarlas por lo sano. No es como otros realities en los que un concursante se convierte en ganador. Aquí nadie gana y nadie pierde, cada uno asume la experiencia y sus consecuencias.

En ‘Love Island’ hay dinero de por medio. Por esto, los concursantes buscan de todas las maneras posibles mantenerse en el concurso, ya sea por amor, por amistad o por mero interés monetario. Si no consiguen crear una química especial entre ellos son obligados a abandonar y ya no optan al premio final, que son nada más y nada menos que 50.000 libras a repartir entre los dos que formen la pareja que aguante hasta el final del reality y se gane el beneplácito del público a través de las votaciones.