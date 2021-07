Así evitó Rocío Flores cruzarse con Rocío Carrasco el día que coincidieron en Mediaset

Desde que se anunció el fichaje de Rocío Carrasco por ‘Sálvame‘, han sido numerosas las preguntas que han rondado por la cabeza de los espectadores. Una de ellas era qué pasaría si se encontrara con su hija por los pasillos de Telecinco. Un encuentro que, de momento, no se ha producido y parece que se está evitando a toda costa por parte de ambas.

Rocío Flores en el parking de Mediaset

El tema, de evidente interés para gran parte de la audiencia, no tardaba en salir ante la propia afectada. «No se va a producir, y no porque yo haya pedido no coincidir con ella, no se va a producir porque no se va a producir, pero no porque yo no haya querido«, aseguró Rocío Flores en ‘El programa del verano‘ cuando le preguntaban sobre un posible encuentro accidental entre madre e hija.

Ahora, días después del estreno de Rocío Carrasco como defensora de la audiencia en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez, hemos podido comprobar, a través de unas imágenes de ‘Sálvame’, que Rocío Flores accedió a Mediaset por una entrada poco habitual para evitar cruzarse con su madre. La joven decidió no entrar por el mismo lugar que el resto de los colaboradores y optó por hacerlo en el coche de producción hasta la entrada más alejada del programa en el que se encontraba su madre el miércoles 7 de julio.

Rocío Flores prefiere mantenerse al margen

La tertuliana entró por la puerta de informativos, la más alejada del plató donde se encontraba Rocío Carrasco el miércoles por la tarde. En las imágenes hemos podido ver cómo la hija de Antonio David Flores cogió su vestido y sus pertenencias para la gala de ‘Supervivientes‘. Horas después, en plató, se reafirmaba en su posición de no querer saber nada sobre el tema. «No sé nada, no quiero saber nada. Vengo a trabajar y no quiero saber de nada ni de nadie».