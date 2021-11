Así finalizan los Asaltos de ‘La Voz’: lágrimas y muchos nervios para conocer a los últimos elegidos

La segunda noche de los Asaltos de ‘La Voz’ ha sido muy intensa, llena de lágrimas y nervios para descubrir qué talents accederán a los Directos, y para saber cuáles completarán la Zona Roja.

En esta ocasión, Luis Fonsi y Alejandro Sanz han tenido que tomar las duras decisiones junto a sus asesores David Bisbal y Greeicy, respectivamente. Por su parte, Malú y Pablo Alborán han gastado su robo para llevarse con ellos a un talent cada uno.

Equipo Luis Fonsi

Luis Fonsi y David Bisbal han elegido a Diana Larios para los Directos. La talent ha maravillado cantando ‘Quando m’en vó’ de La Bohème, y ha dejado a todos los coaches y asesores alucinados.





Aunque la noche la ha inaugurado Carlos Ángel Valdés versionando ‘Evergreen’ de Yebba. El talent no ha dejado indiferente a nadie y ha maravillado a todos los presentes. Carlos Ángel se ha llevado la admiración y orgullo de todos los coach y asesores, y su actuación le ha servido para acceder a la Zona Roja.





Otra soberbia actuación de la noche la ha protagonizado Óscar Ettedgui, el último talent de Luis Fonsi en saltar al escenario. Óscar lo ha dado todo al atreverse con ‘Pillowtalk’ de Zayn, una actuación muy celebrada por su coach, y que le ha dado un lugar en la Zona Roja.





Luis Fonsi no ha sufrido ningún robo, por lo que ha podido sentar a tres artistas de los pies a la cabeza en la Zona Roja. A Óscar y Carlos Ángel le ha acompañado Daniel Gómez, que ha brillado sobre el escenario cantando ‘L.O.V.E.’ de Michael Bublé.

Del ‘Team Fonsi’ se han tenido que despedir tres talents: Ainhoa de Asís, que ha cautivado a todos con ‘Stand up for love’ de Destiny’s Child; Ángel Valera, que se ha dejado la piel sobre el escenario cantando ‘Nothing else matters’ de Metallica; y Tosh Ebenezer, que ha impresionado a los coaches con su versión de ‘Haley’ de Needtobreathe.

Así, Diana pasa a los Directos por parte del equipo de Luis Fonsi. Carlos Ángel, Óscar y Daniel lucharán por un sitio en los Directos en el Asalto Final de ‘La Voz’.

Equipo Alejandro Sanz

Alejandro Sanz y Greeicy han elegido a Karina Pasian para ocupar un puesto en los Directos de ‘La Voz’. La talent ha sido un auténtico terremoto sobre el escenario y ha hecho gala de su potente voz con su versión de ‘Vision of love’, de Destiny’s Child.





Otra concursante que ha derrochado talento ha sido Mara Cruz, que ha deleitado al piano con su versión de ‘Ya no quiero ser así’ de Niña Pastori. La talent ha hecho suya la canción y ha arrasado sobre el escenario. Una actuación que le ha servido para ocupar un asiento en la Zona Roja.





Aunque Alejandro Sanz ha sufrido dos robos muy dolorosos. Pablo Alborán no ha dudado ni un segundo y se ha llevado para su equipo a Carlos Galí, que ha cautivado a todos con ‘Desde las alturas’ de Guitarricadelafuente. Además, Malú y Beret han robado a Fran Valenzuela. El talent ha impregnado el escenario de su bonita voz y de sentimientos con ‘El amor de mi vida’, de Maluma.

Tras estos robos, Alejandro Sanz ha sentado en la Zona Roja a tres artistas. A Mara le han acompañado Alice Reay, que ha maravillado sobre el escenario con una versión propia del tema ‘I’d rather go blind’ de Etta James; y Beli, que ha puesto el broche de oro cerrando los Asaltos cantando ‘La despedida’ de Cami.

En esta gala se ha tenido que despedir Miguel Moreno de ‘La Voz’. El talent ha puesto todo su corazón para versionar ‘Por fin’ de Pablo Alborán, frente al propio artista, pudiendo vivir un momento muy especial. El público ha pedido por un dúo entre el talent y el coach, que han unido sus voces en un momento mágico.





Así, Karina Pasian accede a los Directos como integrante del equipo de Alejandro Sanz. Mara, Beli y Alice Reay tendrán que enfrentarse en el Asalto Final por una plaza en los Directos.

Resumen de equipos

Así se han establecido los equipos de cara al Directo y el Asalto Final:

En el Asalto Final competirán los doce talents de la Zona Roja por los ocho puestos de cara a los Directos de ‘La Voz’: Besay, Tomasa y Jesús, del equipo de Malú; Yamile, Marina y Toyemi, del equipo de Pablo Alborán; Carlos Ángel, Óscar y Daniel, del equipo de Luis Fonsi; y Mara, Beli y Alice; del equipo de Alejandro Sanz.

En los Directos ya tienen su plaza adjudicada los talents que han obtenido el pase por parte de los coaches así como los robados:

Equipo Malú: Ezequiel y Fran , el robo del equipo de Alejandro Sanz.

, el robo del equipo de Alejandro Sanz. Equipo Pablo Alborán: Inés y Carlos , el robo del equipo de Alejandro Sanz.

, el robo del equipo de Alejandro Sanz. Equipo Luis Fonsi: Diana e Irene , el robo del equipo de Pablo Alborán.

, el robo del equipo de Pablo Alborán. Equipo Alejandro Sanz: Karina y Julio, el robo del equipo de Pablo Alborán.