Así fue cómo Zoe logró eludir al equipo de ‘La isla de las tentaciones’ para ver a Josué

‘La isla de las tentaciones 4‘ sorprendió en su cuarta entrega con el momento que tanto se había promocionado antes de su estreno: la irrupción de Zoe Mba en la hoguera de los chicos. Un momento sobre el que hablaron en ‘El debate de las tentaciones‘ del lunes 6 de diciembre, en Telecinco, cuando desvelaron, de boca de Sandra Férriz, lo que había ocurrido antes de que la barcelonesa alcanzara su objetivo de ver a su pareja, Josué Bernal.

Sandra Férriz cuenta a algunos de los solteros la huida de Zoe Mba en ‘La isla de las tentaciones’

«Fue completamente inesperada para todos, y han sido muchos los que se han preguntado cómo pudo ocurrir», confesó Sandra Barneda, antes de dar paso a un vídeo en el que Férriz contaba a algunos de los solteros lo que había sucedido la noche anterior. «Tengo un dolor de cabeza… ayer salí con una tensión que madre mía qué mal. Encima estamos allí y Zoe se escapa«, soltó la murciana, quien «a los diez minutos, escucho: ‘¡que traigan los coches ya!'». «¿Por qué hace esto? Hay mucha gente trabajando», cuestionó Simone Coppola, mientras otro de sus compañeros añadía que «es una falta de respeto a todos nosotros». «Sandra se pegó un susto… casi le da un infarto», desveló Férriz, antes de que algunos de sus compañeros opinaran que «no puede ser tan egoísta» o «es que es una chica muy difícil».

«Y luego dice: ‘es que tengo ganas de ver a mi novio’. Yo también tengo ganas de verlo, de que sepa que estoy bien», comentó la murciana. «Es romper las reglas del programa», apuntó Coppola, mientras otro de los tentadores apuntaba que «la ha liado una de cojones». «No habla con nadie, no se relaciona con nadie. Ayer llega como la reina. Está en un programa, no en tu casa. ¿El respeto, dónde está? No conoce la palabra respeto», criticó Coppola, ante lo que Férriz reconoció que «yo con ella me llevo superbien, pero es verdad que ese tipo de cosas no las veo normales». «Una cosa es donde está la hoguera y luego hay un hotel justo al lado. Estábamos en el hotel, en las tumbonas de la piscina, y suelto algo como: ‘qué impotencia da saber que tu novio está tan cerca y, a la vez, tan lejos'», concluyó Férriz, desvelando así desde dónde logró Mba alcanzar la hoguera de los chicos y de dónde surgió la idea.

«No piensa en si falta o no al respeto a nadie»

«Pide para ir a fumar y es cuando echa a correr», desveló Barneda, en plató, para explicar cómo la barcelonesa había logrado evitar que el equipo del reality la detuviera. «Eso no había ocurrido nunca», confesó la presentadora, para después añadir que «cuando alguien quiere algo, se busca las maneras para conseguirlo». «Entiendo su desesperación, pero fue muy lista», matizó Belén Esteban. Fu entonces cuando la presentadora quiso conocer la opinión de Isabel, defensora y tía de Mba: «cuando se vio todo, es verdad que cuando le dicen que no hay imágenes, sabía que ella ya no estaba en la hoguera, sino dando vueltas a la cabeza«. «Ella en ese momento está con una crisis, no piensa en si falta o no al respeto a nadie», añadía la defensora.