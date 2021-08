Así fue el emotivo último programa de Juanjo Cardenal como voz de ‘Saber y ganar’

La tarde del 6 de agosto, La 2 de Televisión Española emitió la última entrega de ‘Saber y ganar‘ que contaba con la participación de Juanjo Cardenal antes de que su jubilación se hiciera oficial. Una entrega en la que la despedida del profesional que ha puesto voz al formato desde hace casi veinticinco años, estuvo presente desde el principio hasta el conmovedor homenaje que el equipo le dedicó en los últimos minutos, de la mano de Jordi Hurtado, con la música como gran protagonista.

Juanjo Cardenal disfruta de música en vivo en su último programa en ‘Saber y ganar’

«Hoy es mi último programa en ‘Saber y Ganar’. Quiero mandar un gran abrazo que os abarque a todos, sin excepción alguna. Seguiremos en contacto. ¡Muchas gracias!», escribía el propio Cardenal, en su cuenta de Twitter, horas antes de que se emitiera su última aparición en el concurso. Dicha emisión arrancó con Hurtado recalcando que «hoy es un día muy especial para todos los que hacemos este programa», para después confesar que «bonito no sé si será, que queremos que lo sea, pero habrá más de una lágrima, lo garantizo. Ya las pongo yo de entrada». «Sin duda, lo voy a disfrutar y de una forma especial, porque hace casi veinticinco años que empezábamos este programa preguntando: ‘¿quién es el rey de la selva?’ Hemos complicado un poco las preguntas, han subido de nivel», comentaba por su parte Cardenal.

Ya en la recta final, los concursantes desearon lo mejor al profesional en su nueva etapa, para dar paso a la despedida de Cardenal por parte del equipo. «Antes de estos programas especiales sobre los Juegos Olímpicos, anunciábamos que nuestro querido compañero, Juanjo Cardenal, toma el descanso de su jubilación», declaraba entonces Hurtado, quien señaló que «su voz, su estilo, sus preguntas, su presencia, nos han acompañado realizando este programa durante veinticuatro años, casi veinticinco». «Hoy queremos rendir homenaje a nuestro querido sabio, para que se despida con un poco de música, para conocerte un poquito mejor», concluyó el presentador. Hurtado pudo disfrutar entonces de música en vivo junto a su mítico compañero, al que los espectadores dedicaron múltiples mensajes de cariño y agradecimiento en las redes, donde algunos incluso mencionaron la marcha de Lionel Messi del FC Barcelona al pensar en la despedida de Cardenal.

Hoy es mi último programa Saber y Ganar. Quiero mandar un gran abrazo que os abarque a todos sin excepción alguna. Seguiremos en contacto. MUCHAS GRACIAS!!!!! — Juanjo Cardenal (@JuanjoCardenalL) August 6, 2021

Se va Messi del Barça: ???????? okay no sé Se va Juanjo Cardenal de saber y ganar: ???????????????????????? — Yo (@tuuquepasa) August 6, 2021

Messi acapara los titulares pero poco se habla de la salida de Juanjo Cardenal de Saber y Ganar. — Daniel, who remains (@elpavlovich) August 6, 2021

Juanjo Cardenal y Messi se van a la vez y no creo que alguna vez haya habido tanta pérdida de talento simultánea en Barcelona. https://t.co/9RjQFx8lLC — Josevi Catalán (@jv_catalan) August 6, 2021

Ayer Messi y hoy Juanjo Cardenal. Me han jodido media vida en dos días. — Joshua (@Josual23) August 6, 2021

A ver… igual soy antigua o soy muy tonta… pero «Saber y Ganar» forma parte de mi vida… de historia. #JuanjoCardenal se jubila, porque ya ha trabajado muuuuuucho y merece que con nuestros impuestos y los que él ha entregado, viva feliz el resto de sus días!?? pic.twitter.com/eaLq1WL555 — Blanca Portillo (@bpmdv) August 6, 2021

Feliz jubilación a Juanjo Cardenal, la voz del sabio en el programa de La 2 Saber y ganar. Más de 6.000 programas ha hecho con Jordi Hurtado, a quien nunca nadie superará en tiempo de duración en un canal de televisión, obviamente. — Tomás Casas?????? (@tomascasascm) August 6, 2021

Gracias por estos casi 25 años, Maestro. La voz de Saber y Ganar y de muchas casas en estos años @JuanjoCardenalL#juanjocardenal #saberyganar pic.twitter.com/0zTW9qdpj8 — Yolanda Sabater (@yol_sabater) August 6, 2021

Juanjo Cardenal despidiéndose ahora mismo tras una increíble trayectoria en Saber y Ganar. Este homenaje es lo mínimo que se le debe. Tremendo profesional, te echaremos de menos @JuanjoCardenalL. ¡Un abrazo! — Gari Suarez Caperos (@GariSC10) August 6, 2021

Hoy es un día histórico, ha sido el último programa de Juanjo Cardenal en Saber y ganar.

Muchas gracias por tantos años haciendo mi programa favorito de la televisión. #SaberYGanar — Jose Manuel Corbí (@JoseManuelCorbi) August 6, 2021

Precioso homenaje a Juanjo Cardenal para poner punto y final a su trayectoria en Saber y Ganar. Más de 6.000 programas a lo largo de 24 años que no podrán ser más porque le han obligado a jubilarse. Gracias Juanjo, el concurso no será lo mismo sin la voz del sabio. — Miguel ???????????????????????? (@MiguelonPucela) August 6, 2021

«Nos vemos en el especial de los 25 años»

Cardenal fue el encargado de escoger la «banda sonora» de su despedida, interpretada por Nicolás Albéndiz con el saxo: «Angel of the morning», interpretado por Merrilee Rush; «Strangers in the Night», de Frank Sinatra; y «Tuyo», de Rodrigo Amarante, sintonía de la serie ‘Narcos‘. Tres temas que significaban mucho para Cardenal, que pudo compartir, emocionado, algún episodio de su infancia, al igual que el amor que sentía por su mujer y sus hijos.

Asimismo, sus compañeros le hicieron entrega de una placa, con un emotivo mensaje: «¡Atención, pregunta! Mi querida Colombia. Mitad de Móstoles, mitad de Mataró y todo de ‘Saber y ganar’. Con cariño y afecto, en recuerdo de tus más de 6.000 programas, de tus compañeros y amigos«. «Muchísimas gracias a todos. Hasta siempre», se despidió Cardenal, dirigiéndose al público, mientras que Hurtado le deseó una «feliz jubilación». «Nos vemos en el programa especial de los veinticinco años. Ahí estará Juanjo Cardenal, por supuesto. Gracias por tantos años», anunció Hurtado, quien se fundió en un cariñoso abrazo con su compañero.