Así fue la espectacular actuación de Shakira y Jennifer Lopez en la la Super Bowl 2020

El 2 de febrero tuvo lugar la Super Bowl, el evento deportivo de fútbol americano más importante del año que reúne año tras año a millones de espectadores. Anunciantes, tráilers o actuaciones se vuelven automáticamente virales gracias a la relevancia que tiene esta final deportiva anualmente. En la edición de este 2020, en el intermedio de la final el toque musical lo dieron dos importantes artistas latinas de los últimos años, Shakira y Jennifer Lopez.

El show comenzó con el movimiento característico de caderas de la cantante colombiana cantando la canción de «She wolf». Tocó la guitarra eléctrica y bailó como nunca en el Hard Rock Stadium de Miami donde hizo un recorrido rápido a varios de sus temas como «Empire», «Ojos así», «Whenever, wherever» o incluso un remix de «Callaita» y «Chantaje» donde hubo una aparición sorpresa del propio Bad Bunny. Para finalizar su parte del espectáculo, la colombiana cantó uno de sus mayores éxitos del 2005 que aún se sigue escuchando hoy en día, la canción de «Hips don’t lie».

Shakira y Jennifer Lopez en la Super Bowl 2020

Paso el relevo a JLo, quien apareció subida en una torre del decorado preparada para darlo todo en el estadio. La nacida en Nueva York, al igual que Shakira, demostró sus dotes de bailarina, en su caso en la barra y repasó algunos de sus temazos como: «Jenny from the Block», «Get Right», «On the floor» o «Waiting for tonight». Junto a ella actuó J Balvin e hicieron saltar al público con un remix de «Mi gente» y «Love don’t cost a thing».

Visita sorpresa de la hija de Jennifer López

Con una versión lenta de «Let’s get loud» interpretada por Emme, la hija de López y Shakira en la batería, la cantante americana apareció con una capa de la bandera americana, ambas terminaron cantando juntas la famosa canción. Por último, las dos cantantes finalizaron su show con el «Waka waka» de la cantante colombiana. El espectáculo se enfocó mucho en el baile de ambas interpretes y consiguieron su objetivo, crear una atmósfera muy festiva en el intermedio de la Super Bowl 2020.

Demi Lovato cantó en himno americano

La excantante de Disney fue la artista que tuvo el honor de interpretar el himno nacional de los Estados Unidos antes del partido. Demi Lovatoapareció con mucha fuerza tras recuperarse de su adicción a las drogas y brilló entonando cada nota del himno perfectamente. Este momento se aprovechó para hacer un minuto de silencio en memoria de la estrella de baloncesto, Kobe Bryant, tras fallecer recientemente en un accidente en helicóptero.