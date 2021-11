Así funcionan las sinergias entre la televisión y Twitter cuando aumenta el consumo

A principios de siglo, la manera de ver la televisión era radicalmente opuesta a lo que se vive hoy en día. Sin embargo, el paso del tiempo ha traído nuevos soportes a través de los que ser espectadores, así como una serie de herramientas que permiten compartir opiniones entre los seguidores de un formato. Precisamente, la red social más utilizada en lo referente a la conversación televisiva es Twitter; entonces, ¿cómo se produce esta sinergia?

El Profesor (‘La Casa de Papel’) e Isaac y Lucía (‘La isla de las tentaciones’)

En marzo de 2020, la pandemia del coronavirus llegó a España, provocando que tuviéramos que confinarnos durante meses. Todo aquello puso sobre la mesa la relevancia de la importancia de la televisión y plataformas como medio fundamental de entretenimiento. Paralelamente, las redes sociales se convirtieron en la herramienta ideal para comunicarnos con el mundo, de hecho, encendimos la pequeña pantalla un 6,7% más que en 2019, según los datos de Kantar Media.

Así, un 79% de los usuarios españoles de Twitter aseguran que consumen más entretenimiento a raíz de la pandemia. El medio ha conseguido convertirse en la principal fuente de actividad para la red social; algo que se mantiene tras la llegada de la nueva normalidad. Cabe destacar que, entre marzo y abril de 2020, se registró un incremento del +200% en lo referente a recomendaciones televisivas desde el servicio. Según los datos de The Cocktail Analysis, un 61% de sus encuestados usan Twitter para ser parte de la conversación y compartir impresiones.

Los contenidos televisivos más comentados

Los habituales de la pequeña pantalla estarán más que acostumbrados a ver los hashtags oficiales de diferentes series y programas, bien en la propia emisión del espacio, bien en sus cuentas oficiales de Twitter. Precisamente, las etiquetas relacionadas con ‘La Casa de Papel 5‘ consiguieron la friolera de 3,5 millones de tuits entre agosto y septiembre de 2021. De esta manera, la ficción de Netflix se convierte en uno de los productos más comentados, televisivamente hablando.

No obstante, destacable es también el gran funcionamiento de ‘Élite 4‘, así como boom que han supuesto las ficciones turcas en España (‘Mujer‘, ‘Love is in the air‘, ‘Mi hija‘), convirtiéndose en tendencias para la red social del pájaro azul. Por otro lado, el reality show vuelve a ser un género ideal para generar conversación, siendo ‘La isla de las tentaciones 3‘ el formato líder: durante el mes de marzo, consiguió encabezar el ranking por diez semanas consecutivas.

Rocío Carrasco, en ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’

Evidentemente, no podemos olvidarnos de los dos grandes eventos que vivió nuestro continente: la Selección Española participó en la UEFA Euro 2020, recibiendo hasta siete millones de menciones. Asimismo, la preselección para el Festival de Eurovisión 2021 se coloca en lo más alto en términos musicales, acumulando más de 600.000 tuits. También destacan espacios como ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva‘ y ‘Supervivientes 2021‘.