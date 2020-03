Así ha sido el primer ‘El hormiguero’ sin público por el coronavirus: ‘Me resulta todo muy raro’

El rápido contagio del coronavirus (CODVID19) ha provocado una auténtica alarma social en nuestro país. Tanto el Gobierno central como los diferentes ejecutivos de las comunidades autónomas han decidido tomar importantes medidas para intentar paliar la rápida expansión del virus, que a día de hoy ya suma más de 2.000 contagiados en toda España, estando la mitad de ellos en Madrid. Estas medidas han hecho que los principales programas de televisión en directo hayan decidido prescindir de público en plató para evitar nuevos contagios, algo que sin duda nos está dejando imágenes verdaderamente impactantes ya que muchos de ellos nunca se habían emitido con los estudios completamente vacíos.

Pablo Motos en ‘El hormiguero’

Es precisamente el caso de ‘El hormiguero‘, que este miércoles 11 de febrero realizó su programa sin público por primera vez en toda su historia. El espacio optó por incorporar aplausos enlatados para intentar evitar la sensación de vacío que predominaba en el lugar. Paralelamente, Pablo Motos quiso arrancar la primera entrega de esta nueva etapa con una importante reflexión sobre el coronavirus, sobre la situación que vive la sociedad a día de hoy y sobre el miedo que invade a muchas personas a día de hoy. «Como veis, no hay público. Es todo muy raro», empezaba diciendo el presentador. «Me resulta bastante raro. Desde hace 14 años siempre ha habido público en esta grada y es la primera vez que me enfrento a un programa así. Como a todos nos está pasando que tenemos que enfrentarnos por primera vez a algo tan desconocido como es el coronavirus, me gustaría por un momento hablar del miedo».

En este instante, Motos no ha dudado en abrirse en canal y confesar lo mal que lo ha pasado por el miedo en infinidad de ocasiones, y precisamente en este programa. «No soy psicólogo, no soy psiquiatra, ni médico pero sé bastante de miedo. Paso miedo cada noche antes de salir aquí porque hay noches en las que las cosas se ponen muy difíciles en los ensayos, en las que nada sale y de repente, todo lo tenemos al revés. Hay momentos en los que este miedo me paraliza, me deja en blanco (…) es algo que me ha pasado muchas noches y por eso he decidido estudiar el miedo y sí, algo es puedo contar», ha seguido explicando el conductor, que no ha dudado en empezar a analizar las razones por las que tenemos miedo y las formas que tenemos de paliarlo.

Pablo Motos, sobre el miedo que vive la sociedad

«Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir (…) y en todo momento nuestra mente imagina lo peor, y aunque sea solo un pensamiento lo vivimos como si fuese una realidad muy presente, pero no lo es. Mucho de lo que sentimos en ese momento no es cierto, es solo un pensamiento que hace divagar tu cerebro. En este momento, con el coronavirus, es normal tener miedo, las cosas están pasando muy deprisa, el coronavirus es invisible, no sabes si está cerca y no sabes cómo defenderte. Y no, para esto no tengo una solución mágica, pero sí os digo que hay que ser valientes y si no lo somos, fingirlo. Hay que intentar crear una harmonía a nuestro alrededor (…) y segundo, hay que controlar muy bien la respiración, a mí es lo que muchas veces me ha salvado (…) hay una respiración que se llama antipánico y yo lo la hago cada noches antes de salir«.

Motos no ha dudado en intentar aconsejar a sus espectadores en cómo aplicar esta respiración por si en algún momento sufren un momento de pánico en sus hogares. «Se coge y suelta aire por la nariz, coges aire durante cinco segundos, aguantas otros cinco y sueltas por la nariz o la boca otros siete u ocho (…) esto tiene una explicación y es que cuando respiras coges oxígeno y sueltas dióxido de carbonero pero cuando tienes ansiedad, respiras muy cortito (…) respiras como muy mal, por la boca. Coges mucho aire, pero lo sueltas muy mal, de una forma ineficaz (…) acabas llevando más dióxido de carbono de la cuenta. Es la sensación física tan desagradable que nos da la ansiedad. Por eso hay que aguantar la respiración, hacer lo que os he dicho y conseguir así equilibrar el sistema simpático con el parasimpático.