Así ha sido la historia ¿de amor? entre Guillermo e Inés

Guillermo e Inés han vivido una historia ¿de amor? que les ha unido durante muchos meses. Empezó como algo casual en el King’s, pero un atraco al local casi acaba en tragedia: Galán es disparado cuando intenta proteger a Inés y acaba gravemente herido.





El abogado termina en un coma que dura meses, e Inés cuida de él durante todo ese tiempo hasta que despierta, pero los pronósticos no son buenos. Guillermo ha sufrido una importante pérdida de memoria.

La nueva gerente del King’s, que piensa que le debe la vida a Galán, intercede para que sus amigos no se acerquen a él para evitarle posibles frustraciones por no poder recordar su vida antes del accidente. Cristina no soporta estar alejada de su mejor amigo, y se inventa una nueva personalidad para acercarse.





A pesar de que descubre la verdad, vuelven a hacerse amigos íntimos. Guillermo siente curiosidad por el amor y habla del tema con Cristina, despertando los celos de Inés.





Galán piensa que está enamorado de la gerente del King’s, y le dedica unas bonitas y tiernas palabras a Inés. Entre ellos hay mucha complicidad, y el abogado se lanza para fundirse en un apasionado beso con ella.





Guillermo encuentra en Cristina un gran apoyo. Con ella practica una declaración de amor hacia Inés, pero cuando llega el momento de la verdad con su enamorada, las palabras no le salen de la boca. ¿De quién está enamorado realmente?





Inés rechaza una importante oferta de trabajo en Alemania para seguir en Madrid al lado de Guillermo. La noticia no le gusta al abogado, que le propone marcharse juntos a iniciar una nueva vida allí. Y, para su sorpresa, ¡Galán le pide matrimonio a Inés!





