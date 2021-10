Así habló Lucía Pariente con Adara, sobre la relación con su padre, en ‘Secret Story’

La noche del martes 26 de octubre, Telecinco emitió una nueva entrega de ‘Secret Story: Cuenta atrás‘ con Carlos Sobera, en la que el programa mostró la conversación entre Lucía Pariente y Adara Molinero. En ella, ambas abordaron la relación de la segunda con su padre, lo que propició que su compañera enviase un tuit al respecto que provocó un ataque de ansiedad a Molinero, y sobre lo que se pronunció Elena Rodríguez, madre de la concursante, presente en plató.

Elena Rodríguez, atenta a la conversación de Adara y Lucía Pariente en ‘Secret Story’

«La veo así y me quedo bloqueada. No me gusta verla sufrir», confesó Rodríguez, cuando la organización rememoró una vez más la reacción de su hija al mensaje de Pariente. «Creo que este tuit lo puso con muy mala intención, me enseñéis lo que me enseñéis, porque sabe que, cuando sales fuera, tienes información de fuera y mi hija podría haberse imaginado cualquier cosa de ese tuit», añadía la madre de Molinero, tras lo cual apostaba por que «Lucía se ha creado un personaje y creo que la está cagando, porque es un mal personaje», antes de que el programa emitiera la conversación de ambas concursantes, en el jardín.

«Tu padre me encantó», comentó Pariente, mientras ella y Molinero realizaban juntas parte de la mecánica de una prueba semanal, momento en el que agregó que «me parecía que era un hombre sensato». «No tenemos trato ahora», reconoció su compañera, a quien Pariente animó «a esperar a que desenturbie. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Cuando salgas, llamar y arreglarlo. No te encabezones». «No lo entiendo yo como madre», apuntó Molinero. La ahora expulsada planteó entonces si «no será mejor ser fuerte y tener todo lo tuyo a tu alrededor», ante lo que la aludida señaló que «no es cuestión de orgullo, es cuestión de dolor». «Ya, pero el dolor, ¿sabes cómo se quita? Dando el paso», apostó Pariente. La madrileña instó a Molinero a que hiciera «lo que te dé la gana, pero cuando pase el tiempo y veas el tiempo que has perdido, el que ha perdido tu hijo…».

«No da puntada sin hilo»

Elena Rodríguez opina sobre el mensaje de Lucía Pariente a su hija en ‘Secret Story’

«¿Y si pasa algo que te duele mucho?», planteó Molinero, a lo que la expulsada señaló que «me aguanto dos o tres días y luego lo explico». «Puedes dar una oportunidad a una persona que se ha dado cuenta, ya no hablo de que se me pida perdón», matizó la hija de Rodríguez, a quien Pariente recomendó que «al final hay que transigir, aunque quedes como un pringado, qué más da». «Lo necesitaba a él en ese momento», reconoció Molinero. «Lo vas a necesitar más en más momentos. Lo duro es acostumbrarse a vivir sin ellos», opinó su compañera.

«Ella sabe perfectamente lo que pasó entre Adara y su padre, contado por ella y expuesto en redes por él. Esta señora no da puntada sin hilo», apostaba entonces Rodríguez, tras ver las imágenes, de las que «me llama la atención que sea así, que hile tanto y quiera dar esa imagen de malvada. No sé si es una imagen o es así en su vida real». «Tengo la impresión de que da algunos consejos, incluso buenos», apostaba Sobera, ante lo que la madre de Molinero reconoció que «me gustaría escuchar al padre de su nieto». Elena Rodríguez opina sobre el mensaje de Lucía Pariente a su hija en ‘Secret Story’, remató Rodríguez, quien incluso admitió que «yo, como madre, me gustaría tener a la otra parte ahí».