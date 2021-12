Así han reaccionado los candidatos y los no seleccionados al anuncio del Benidorm Fest

Así han reaccionado los candidatos y los no seleccionados al anuncio del...

El Benidorm Fest cada vez está más cerca y los seleccionados para el evento tienen ganas de darlo todo y demostrar que son merecedores de un pase para el Festival de Eurovisión 2022. Luna Ki, Gonzalo Hermida, Marta Sango o Tanxugueiras no podían contener la emoción al conocer que habían sido seleccionados para el certamen y compartieron estas bonitas palabras con sus fans a través de redes sociales.

Marta Sango

Luna Ki, una de las apuestas más atrevidas para defender a España en Eurovisión 2022, adelantaba a través de Twitter el estribillo de su canción «Voy a morir», y es que la artista quiere que sus fans vayan aprendiéndose el single para que luego lo den todo apoyándola. También Rayden o Gonzalo Hermida confesaban que no se podían creer que iban a formar parte de algo tan bonito. «Tengo muchas ganas de cantaros y contaros lo que tengo aquí dentro», expresó Hermida.

Sin embargo, con la alegría de conocer a los seleccionados, también se suma la tristeza de saber que grandes artistas, finalmente, no han sido seleccionados para el evento. Una de ellas es The Macarena, la drag queen de la primera edición de ‘Drag Race España‘ confirmaba apenada que en esta ocasión, su sueño no iba a cumplirse aunque sí que mandaba todo su apoyo a Tanxugueiras, quienes sí han sido seleccionadas.

READYS? Yo estoy terminando mi canción ‘Voy a morir’ para Eurovisión. Os adelanto el estribillo para que lo vayáis cantando, mákinas. Os espero en #BenidormFest pic.twitter.com/2EVBI1svrZ — LUNA KI (@lunaki) December 10, 2021

???? #BENIDORMFEST ????

¡Señoras y señores! ¿Estáis preparados para lo que se viene? POR QUE ES CANDELAAAAA????

¡Qué rico trabajar contigo «mano a mano»! @IamLeroySanchez ????????@BMGspain Aún recuerdo cuando recibí la llamada de mi «descubridor» @sanchezohlsson ????

#BenidormFest pic.twitter.com/AM90lfaOkY — Chanel Terrero (@ChanelTerrero) December 10, 2021

Este video envié a @rtve con toda la ilusión del mundo al enterarme de que iba a participar en algo tan bonito este año como el Benidorm Fest. Siempre iré donde la música me lleve. Abrazos y besos ???????????? pic.twitter.com/pgEVdBnavo — Gonzalo Hermida (@hermidagonzalo) December 10, 2021

Un honor estar en el #Benidormfest @benifestivalen pic.twitter.com/jcJSRm1gVO — R A Y D E N (@soyRayden) December 10, 2021

.@uniquemusica ha irrumpido con fuerza en nuestro país y apuesta por ritmos latinos y urbanos. Sus productores han trabajado con David Bisbal, Juan Magán y Chenoa entre otros. ????https://t.co/JLRwQUlf0D#BenidormFest | @ElFestivalQueQuieres pic.twitter.com/MDygBlYh95 — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) December 10, 2021

Azúcar Moreno (@azucarmoreno) tiene un importante legado musical en nuestro país. Encarna y Toñi Salazar forman este dúo icónico preparado para volver a triunfar en Eurovisión https://t.co/nARcrYkAIU#BenidormFest | #ElFestivalQueQuieres pic.twitter.com/HlRGiDv0Ho — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) December 10, 2021

Benidorm???? — Rigoberta Bandini (@rigobandini) December 10, 2021

???????? ???? Imos ao #BenidormFest! Moitísimas grazas polo apoio e todo o voso cariño????

Temos moitas ganas de que escoitedes #Terra! ????????@eurovision_tve#Eurovisión #Eurovision2022 #Eurovision pic.twitter.com/ve4kNMj14C — T A N X U G U E I R A S (@tanxugueiras) December 10, 2021

Hola a todos , tanto para quienes lleváis conmigo un tiempo como para los recién llegados, tengo una noticia tremenda: mi candidatura ha sido aceptada para el #BenidormFest y poder llegar a representar a España en #Eurovision ???????? Ya estoy trabajando duro para daros lo mejor ?? pic.twitter.com/iGoBJh6zKc — XEINN (@_XEINN) December 10, 2021

¡Felicidad! ???? #culpa una canción enteramente compuesta por mi fue seleccionada para el #BenidormFest antesala de @eurovision_tve gracias España por hacerme suya de una manera tan especial #Eurovision #BenidormFest #ElFestivalQueQuieres pic.twitter.com/CQBiGNLAoy — Javiera Mena (@javieramena) December 10, 2021

Las explicaciones de Ladilla Rusa

A pesar de que era uno de los nombres que se rumoreaban, Ladilla Rusa no actuará en el Benidorm Fest y parece que esto ha descolocado bastante a sus fans y también a los propios artistas. El grupo publicó un vídeo en Twitter para dar sus explicaciones al respecto. «Nos llamó RTVE para que nos presentaramos, envíamos una canción y… ¡No nos han cogido!«, explicaban.

???? Sobre lo de #Eurovisión: AQUÍ LAS EXPLICACIONES LADILLAS. ¡Muchas gracias a toda la gente que nos ha apoyado con tanta la ilusión para que fuéramos candidatas! #BenidormFest???????? pic.twitter.com/0jCRFf1tHg — Ladilla Rusa (@LadillaRusa) December 10, 2021

«Suponemos que no les ha gustado nuestra propuesta o les han molado más las otras«, decían con cierta ironía, avanzando que, probablemente, podamos escuchar la canción que habían preparado para la preselección española pronto. En el vídeo, el dúo también ha aprovechado para mandar todo su apoyo a Rigoberta Bandini, señalando que es su opción favorita.