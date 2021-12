Así justifica ‘And Just Like That…’ la ausencia de Samantha

‘And Just Like That…‘ al fin ha estrenado sus dos primeros episodios y seguramente muchos estaban esperando a saber cómo la continuación de ‘Sexo en Nueva York‘ se las apañaba para justificar la ausencia de un personaje tan querido y carismático como el de Samantha Jones (Kim Cattrall). Y lo cierto es que no se les puede acusar de escurrir el bulto porque la miniserie de HBO Max prácticamente empieza abordando el asunto.

Kim Cattrall como Samantha Jones en ‘Sexo en Nueva York’

La primera escena, en la que nos reencontramos con Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis), vemos a las tres protagonistas esperando a entrar a un restaurante de moda cuando se encuentran con Bitsy Von Muffling (Julie Halston) que, como los espectadores, pregunta extrañada dónde está la cuarta mosquetera, es decir, Samantha. «Ya no está con nosotros», responde nerviosa Charlotte, que enseguida recibe un capote de Miranda aclarando que «no ha muerto». «Está en Londres», apuntilla Carrie.

La situación es claramente incómoda y ninguna de ellas habla del asunto durante la comida. Sin embargo, en una secuencia posterior, la columnista (y ahora podcaster) revela en una conversación con Miranda a qué se debe el distanciamiento de su antigua publicista y amiga. «Le comenté que tal y como está ahora el sector del libro no tenía sentido que siguiera siendo mi publicista. Me dijo: ‘Vale’, y luego me despidió como amiga«.

Sarah Jessica Parker y Cynthia Nixon como Carrie y Miranda en ‘And Just Like That…’

La conversación prosigue, y mientras la abogada intenta justificar a Samantha y animando a Carrie a intentar reconectar con ella, ésta se reafirma aduciendo que ya lo había intentado y no había surtido efecto. «Dejó de devolverme las llamadas», confiesa, «entiendo que se enfadara pero creía que era algo más que un cajero automático para ella». Y concluye: «Creía que estaríamos las cuatro juntas para siempre».

No hace falta ser muy mal pensado para darse cuenta de que toda la secuencia está llena de dardos envenenados hacia Cattrall, que se negó a aparecer en la miniserie reencuentro debido a su conocida enemistad con Sarah Jessica Parker. Y si bien es una manera algo cruel de «despachar» el personaje de Samantha, hay que decir que en el segundo episodio hay algo así como una reconciliación entre ambos personajes (algo que no parece que vaya a suceder jamás en la vida real).

Una solución orgánica

En la alfombra roja del estreno en Nueva York de ‘And Just Like That…’ el pasado miércoles, la guionista Samantha Irby aclaró que habían utilizado lo de Samantha para explorar cómo las amistades no siembre son eternas. «Nos ha dado la oportunidad de mostrar que las amistades cambian, sin importar la edad«, explicó. «Cuanto tienes veinte piensas en plan, ‘Ya no hablo con ella, pero ahora sí que hablo con ella’. Y nos dio la oportunidad de mostrar cómo las amistades evolucionan tanto para bien como para mal».

«Y que, cuando tienes cincuenta años, es poco probable que las personas cercanas a ti a los veinte o treinta sean las mismas«, agrega la también guionista Rachna Fruchbom. «Así que tratamos el tema de manera súper orgánica, como si pudiera evolucionar naturalmente. Pero no la perdimos. No es como si nos hubiésemos despedido de ella. Samantha está ahí. Ella esta allí«.