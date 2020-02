Así será el biopic de Miguel Bosé que prepara Shine Iberia: ‘Lo va a contar absolutamente todo’

En el año 2013, Shine Iberia inició su andadura en el terreno de la ficción. La reconocida productora se encargó de ‘Prim, el asesinato de la calle del Turco‘, pero lejos de seguir apostando por este tipo de proyectos, su aventura en ese terreno quedó ahí. La factoría decidió focalizarse en el entretenimiento, impulsando marcas como ‘MasterChef‘ y ‘Me resbala‘ en nuestro país o ‘The Voice‘ en Portugal y no decidió apostar por ese género televisivo hasta ahora, que Shine Iberia vuelve y lo hace a lo grande. En un encuentro organizado con los medios de comunicación, la CEO de la factoría Macarena Rey, esta ha querido dar detalles sobre el que es su gran proyecto para volver a la ficción, y ha dado las claves de la estrategia de Shine Iberia en este terreno a partir de este momento.

Miguel Bosé

«Nos comió el entretenimiento»

Rey ha contado que en su día, «nos comió el entretenimiento, hay que dedicarle mucho tiempo a la ficción y no tuvimos ni tiempo ni paciencia para dedicarle lo que merecía (…) pero ahora que el entretenimiento está consolidado, sí tocaba apostar por ello». La directiva de Shine Iberia ha explicado que la intención es «hacer ficción nacional e internacional» y ha dejado claro que paralelamente a la producción de la ficción sobre la vida del cantante Miguel Bosé, se están desarrollando otros proyectos en paralelo de lo que se darán detalles en un futuro. De esta forma, parece que la intención parece clara: ir más allá, aumentar los horizontes como factoría y hacerlo esta vez en un terreno en el que habían explorado muy poco: las series.

«Había que contarlo todo, y de verdad»

El primer gran proyecto que liderará Shine Iberia es la ficción que repasará la vida del cantante Miguel Bosé. Junto a Elefantec Global y Legacy Rock Entertainment, la factoría prepara esta importante ficción que se podrá ver en Movistar+. Será un proyecto en el que se va a contar absolutamente todo respecto a la vida del artista, y es que tal y como ha explicado Macarena Rey, «teníamos claro que si se hacía, había que contarlo todo y de verdad». La directiva ha explicado que llega un momento en la vida de un artista en que «ya tienes una autobiografía que contar y si no lo haces tú, lo harán otros, y tú lo harás mejor», por ello han conseguido que Bosé se atreva a hacerlo, en primera persona.

Boris Izaguirre, entre los guionistas

Y es que Miguel Bosé está plenamente implicado en este proyecto. El artista es gran amigo de Rey, por ello ha decidido confiar en la factoría, el realizar este proyecto. Paralelamente a la escritura de su propia autobiografía, Bosé está colaborando en la producción de este proyecto en el que, según Macarena Rey, «lo cuenta absolutamente todo por primera vez (…) y llega a dar detalles que han llegado a escandalizar a los guionistas de la serie». Precisamente, en este equipo de guionistas encontramos a importantes rostros de la industria como Ángeles González-Sinde o el escritor y presentador de televisión Boris Izaguirre. Por su parte, Nacho Faerna será el productor ejecutivo del proyecto en la productora.

Esta serie constará de tres temporadas que finalizarán con el momento en el que, según Macarena Rey, «él cumplió su sueño de ser padre». De esta forma, en la primera tanda veremos la infancia de Miguel Bosé, descubriremos a su familia y a todo el entorno mediático que le rodeó. Esta etapa se cerrará con transformación definitiva de Miguel a Miguel Bosé, con su primera actuación en el mítico Florida Park, y dará paso a una segunda temporada en la que veremos su crecimiento como artista, su trabajo en Estados Unidos, Italia, México y España y en la tercera y última temporada se narrará la explosión como artista que tuvo, su gran consolidación y todo el proceso que vivió hasta cumplir sus ansiadas metas personales. Será una ficción en la que, según la CEO de Shine Iberia, descubriremos muchos aspectos de la vida del artista desconocidos hasta el momento.

Sonará la música original de Bosé

La intención de la productora es rodar la serie este año 2020 y poder lanzarla unos meses después, aunque por ahora no hay ningún tipo de fecha cerrada. Tampoco lo está el casting, y es que tal y como ha afirmado «es muy pronto para ello, es muy complicado». Precisamente, Rey ha confesado lo difícil que será encontrar a los rostros que encarnarán a Bosé en sus diferentes etapas vitales. El cantante no ha querido entrar en el proceso de selección aunque sí ha pedido «que me cuidéis porque nunca me he abierto así». La CEO de la factoría ha explicado además que los momentos en que veamos al ficticio Miguel Bosé actuar en la ficción se escucharán las canciones reales del artista, y que por otro lado, la factoría prepara un documental sobre la vida del artista que se estrenará un tiempo antes que la ficción.