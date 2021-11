Así será la «Fase Final» de ‘La Voz’ entre los equipos de Alborán, Malú, Sanz y Fonsi

La octava edición de ‘La Voz‘ encara su recta final en Antena 3 a partir del sábado 27 de noviembre de 2021. Llega la ansiada fase de los directos al talent show musical, y lo hace con el público adquiriendo un papel crucial. Al comienzo de la gala, será la gente del plató la que deberá decidir cuál de los dos finalistas de ‘El Regreso’, formato que presenta Miriam Rodríguez en Atresplayer Premium, vuelve al programa en condición de concursante de pleno derecho: los candidatos a conseguir esta segunda oportunidad son Jokin y Tyler. Tras cantar, el elegido deberá decantarse por un equipo, que a su vez será el único que cuente cinco miembros en la competición.

Pablo Alborán, Malú, Alejandro Sanz y Luis Fonsi en ‘La Voz 2021’

Una vez superada la primera criba, cada coach, salvo el que elija el «repescado», contará con cuatro voces en su plantel, sin embargo, solo dos pasarán a las semifinales: una la elegirá el público presente en el plató y la otra el propio coach, que tendrá que decir adiós a la mitad de su equipo. Pablo Alborán, Malú, Alejandro Sanz y Luis Fonsi afrontarán, por tanto, su noche más complicada de la edición. En total, serán ocho los concursantes que alcancen la codiciada semifinal.

Bajo la tutela de Alborán, lucharán por pasar a la siguiente fase Marina Jiménez, Toyemi, Inés Manzano y Carlos Galí. Por su parte, Malú peleará con las voces de Jesús Peguero, Besay Pérez, Ezequiel Montoya y Fran Valenzuela. En el bando de Sanz veremos las actuaciones de Karina Pasian, conocida por ser corista del cantautor madrileño en sus conciertos, Alice Reay, Beli y Julio Benavente, mientras que Fonsi apostará en esta «Fase Final» por las voces de Daniel «Dan Rain», Carlos Ángel Valdés, Diana Larios e Irene Nández.

Luces y sombras

‘La Voz’ no lo está teniendo fácil esta edición en lo que a audiencias se refiere. Comenzó su andadura en la jornada de los viernes con ‘Got Talent España‘ como principal competidor. Una batalla de la que salió victorioso en todos sus enfrentamientos, no obstante, la llegada de los nuevos programas de ‘Tu cara me suena‘ obligó a la cadena a mover el programa de día y pasarlo al sábado frente a ‘Sábado deluxe‘.

Un movimiento que por ahora no está teniendo el resultado esperado, ya que el 20 de noviembre el talent presentado por Eva González marcó mínimo histórico con un 13,1% de share y solo 1.488.000 espectadores. Pese a ello, la media de esta octava edición se mantiene en un notable 16,9% de share, siendo uno de los espacios más vistos de Antena 3.