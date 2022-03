Asya se enfrenta a Derin: “Sé que tú planeaste tu propio secuestro, pero no te salió como querías”

Asya ha descubierto a Derin y no duda en decírselo a la cara: “Tú planeaste todo, pero no te salió como querías”, le dice la doctora ante una Derin sorprendida.

“Cuando preparaste tu trampa para Volkan y para mí, Nazan y Faruk te tendieron una emboscada y entonces me decidiste echarme a mí la culpa”.





Derin, que además mintió a la policía diciendo que Asya había sido el artífice de todo el secuestro, no reconoce lo que ha hecho.





Entonces, Asya le advierte que no se meta más con ella y que sabe que está haciendo todo eso porque Volkan quiere divorciarse de ella.





“No me obligues a tener que contarle toda la verdad a la policía”, le advierte Asya a Derin que le dice que cuando se acabe el plazo, si no confiesa la verdad no se lo pondrá nada fácil.

¿Qué hará Derin a partir de ahora?