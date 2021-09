Atresmedia presenta ‘Toy Boy 2’: «No es solo sexo, hay amistad, traición y superación»

Una de las series que han captado la atención de millones de espectadores alrededor del mundo es ‘Toy Boy‘. Tras el éxito cosechado en Atresplayer Premium y Netflix, las puertas del club de estriptis más famoso de la pequeña pantalla reabre sus puertas con tramas mucho más salvajes durante su segunda temporada: «Llegó a todo el mundo, siendo un bombazo internacional», aseguró el director de Contenidos de Atresmedia.

Elenco de actores y actrices de ‘Toy Boy 2’

Una de las novedades que llegan con la segunda tanda de capítulos es la duración de cada episodio: 45 minutos, siguiendo la tendencia del mercado audiovisual internacional; algo que les ha permitido «volar mucho más». Asimismo, conscientes del gran reto al que se enfrentaban con la producción de ‘Toy Boy’, el grupo ha tratado de «subir varios escalones, que es lo que se demanda ahora», como afirmó Javier Quintas. La ficción de Plano a plano emite un nuevo capítulo cada domingo desde el 26 de septiembre en Atresplayer Premium.

De la misma forma, la pandemia del coronavirus ha condicionado directamente la producción de ‘Toy Boy 2’, aunque la «responsabilidad brutal» con la que se ha trabajado, ha permitido que la ilusión nunca desapareciese entre el equipo que hay tanto delante como detrás de cámaras. A continuación, el productor ejecutivo de la serie César Benítez quiso poner sobre la mesa que esta ficción «no es solo sexo». Además de escenas y tramas subidas de tono, pueden encontrarse momentos plagados de «amistad, traición, superación, querer regenerarse, darse cuenta de que la vida es dura, del amor e incluso de los sentimientos».

Cristina Castaño: «El sexo vende, nos gustan los cuerpos bonitos»

Una de las primeras actrices en hablar con la prensa ha sido Cristina Castaño, quien da vida a Macarena Medina en la ficción: «El sexo vende, a todos nos gusta ver cuerpos bonitos, pero tengo que abogar por los guionistas. Ellos han escrito escenas de sexo muy bonitas donde lo importante son los personajes, de hecho, mis escenas hablaban mucho de Macarena», aseveró.

Tampoco quiso olvidar las difíciles condiciones sanitarias a las que se han enfrentado. De esta manera, la actriz ha revelado que tuvo que hacerse «algún parón», pero se hacían pruebas PCR de forma diaria. Al final, todo salió a pedir de boca y, por supuesto, los plazos permitieron que se acabara «a tiempo».

Cristina Castaño, en ‘Toy Boy 2’

Por otro lado, Castaño ha hecho balance entre los dos personajes que más han llegado a marcar su carrera artística: «Esta serie, para mí, ha supuesto dejar ser Judith de ‘La que se avecina‘ para ser Macarena. Es mi primera ficción internacional, he viajado por todo el mundo y me han reconocido en todos sitios. Me han tratado igual en Grecia y Brasil que en Cuenca», sentenció.

Álex González: «Llegar a ‘Toy Boy’ es un regalo, lo va a petar»

Una de las incorporaciones más sonadas a ‘Toy Boy 2’ es Álex González, dispuesto a romper la poca tranquilidad que había en la costa malagueña: «Hacer una primera temporada no es fácil y llegar ahora es un regalo porque ya se conoce. Me da pena no bailar. He bailado mucho, pero detrás de las cámaras», aseguró. Con estas palabras, le dejó un recado a cadena y productora de cara a una posible «tercera temporada».

González ha querido hacer énfasis en el éxito que ‘Toy Boy’ lleva a sus espaldas, de hecho, ha descartado «hacerse el humilde» durante la rueda de prensa: «Uno nunca trabaja pensando en el resultado, sino en hacerlo lo mejor que puedas. En este caso, era imposible ignorar el éxito, que ya contaba con un público. Pero creo que lo vamos a petar«.

Preparando la tercera temporada

César Benítez, productor ejecutivo, ha visto conveniente hacer una reflexión respecto a los fichajes internacionales, justificando su presencia por necesidades del hilo argumental. Es más, ha querido desmentir que tenga algo que ver con una «maniobra de marketing«. Por otro lado, ha revelado que el equipo ya se encuentra trabajando en una tercera temporada, pero se muestran con cautela, prefiriendo ser espectadores del rendimiento de la segunda tanda de capítulos.

Jesús Mosquera, en ‘Toy Boy 2’

Federica Sabatini, María Pedraza y Jesús Mosquera, encantados de trabajar en ‘Toy Boy’

Otra de las incorporaciones para la segunda temporada de la serie de Plano a plano es Federica Sabatini, siendo su primer trabajo en España: «Un mes antes, estaba con una amiga que también es actriz y le dije que me encantaría trabajar en España, pero… ¿Qué iba a hacer ahí? Al mes, me llegó esta noticia que fue una sorpresa», reveló ilusionada.

Al mismo tiempo, María Pedraza se mostró pletórica por volver a dar vida a Triana: «Tuve un parón que me hizo darme cuenta del tipo de actriz que quería ser y de mi compromiso con la profesión. Le di una vulnerabilidad a Triana sin perder su esencia. Para mí, fue un lienzo en blanco para irlo construyendo y ha sido un placer», enfatizó de nuevo.

Por otro lado, y aunque no de forma presencial, Jesús Mosquera ha asistido al evento de presentación, hablando de su primera serie como una «experiencia inolvidable». De hecho, ha expresado en varias ocasiones las «ganas de grabar y revivir» todo lo que supone ‘Toy Boy’, eso sí, con unas «expectativas todavía más altas». «Me siento un privilegiado y espero que el trabajo tenga su recompensa«, finalizó.