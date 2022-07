Atropella a un ciclista en el centro de Madrid, se da a la fuga, triplica la tasa de alcohol y sale absuelto

Entre el año 2018 y 2021 han muerto atropellados un total de 236 ciclistas en nuestro país. David sufrió un atropelló, el conductor tenía síntomas de embriaguez pero aún así ese hombre que le atropelló ha resultado absuelto.

Cuenta David que le atropellaron el 3 de junio, Día internacional de la bicicleta. Junto a otros ciclistas de la capital se había movilizado en la plaza de Cibeles para solicitar carriles bici seguros al Ayuntamiento. Subiendo la Calle Bravo Murillo por el ciclocarril recuerda ver su bici a 2 metros por delante, después sintió un impacto muy fuerte en la espalda y terminó cayendo al suelo. Una conductora que presenció los hechos acudió en su auxilio. Era médico y le inmovilizó hasta que llegó la ambulancia. El conductor que le atropelló se dio a la fuga.

Tras el impacto David afronta una baja laboral de 2 meses y 6 de tratamiento de rehabilitación. Tras atropellarle el conductor se dio a la fuga. Según testigos de lo ocurrido paró el coche a 50 metros, se asomó y tras ver lo sucedido abandonó el lugar.

Tras el atropello la Policía pone al conductor en busca y captura y le encuentran al lado de su casa con claros signos de embriaguez: ojos rojos, habla trabada y una tasa de alcohol en sangre de 0,78. A los policías les dice que había bebido 4 jarras de cerveza y se había dado a la fuga al haberse asustado.

En el juicio finalmente el conductor sale absuelto. Cuenta David que el forense que llevó su caso reflejó en el informe que al día siguiente al atropello fue a trabajar, aunque no fue así. El juez dio por válido ese informe y determinó que no hubo daños, por lo que no pudo imputar al conductor el hecho de darse a la fuga. Sobre la tasa de alcohol la abogada del conductor dice que no hay manera de demostrar que en ese momento triplicaba la tasa ya que la prueba no se le realizó en el lugar de los hechos. David no puede dar crédito a lo sucedido y cree que con casos así se da a entender que lo mejor ante un atropello es darse a la fuga.