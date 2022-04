Avance semanal de ‘Inocentes’: Han, no puede controlar sus celos al creer que Ceylan tiene una relación con su vecino

Avance semanal de ‘Inocentes’: Han, no puede controlar sus celos al creer...

Han no ha superado la ruptura con Ceylan. Aunque creía que, con su venganza, no volvería a ver a Ceylan nunca más, la realidad no es así.





Su ex, que ahora es amiga de Safiye, acude a visitarla y se ofrece a prepararle comida mientras ella se recupera ya que ha estado enferma.

Cuando Han vuelve a casa del trabajo y se encuentra a Ceylan sentada en la mesa, le dice con ironía a Safiye si Ceylan no le ha hablado de su nuevo novio.

“Piensa que hasta el pomo de la puerta es mi novio”, contesta Ceylan que dice que la persona que cree que es su novio es su vecino y un buen amigo, pero parece que Han no cree ni una palabra.

¿Seguirá Han enamorado de ella, aunque lo niegue?

Además…Gülben decide enfrentarse al padre de Esat y decirle todo lo que piensa a la cara y su boda con Esat parece que cada día está mas cerca. Por fin su día más esperado está a punto de hacerse realidad.





Por otro lado, Safiye dará un paso adelante muy importante que hará que Naci se lance, por fin, a la piscina.

