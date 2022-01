Avance semanal de ‘Tierra Amarga’: Demir, dispuesto a acabar con la vida de Züleyha

La guerra entre Müjgan y Züleyha apenas comienza. La doctora está convencida que Züleyha se ve a solas con su esposo y no ha parado hasta conseguir la prueba que demuestre que no está loca.

Züleyha ha descubierto que fue Yilmaz quien mató a Ecrüment y por miedo a que Demir confiese la verdad, la joven habla con Yilmaz y quedan en verse en la cabaña del bosque. Müjgan, que ha escuchado la conversación, decide seguir a Yilmaz.

Allí Yilmaz le cuenta toda la verdad a Züleyha sobre lo que pasó con Ecrüment. Züleyha está muy preocupada por él y no quiere que termine en la cárcel. Ambos se abrazan y se acercan. Un encuentro del que Müjgan es testigo desde la ventana y sin ser vista, decide grabarlo todo.





Al marcharse de la cabaña, Müjgan pierde su bufanda. Yilmaz la encuentra más tarde. Sabe que es de su esposa porque huele a su perfume. La pareja decide no decirse nada del asunto y los dos se ocultan la verdad: Müjgan no cuenta lo que vio y Yilmaz no la confiesa que sabe que estuvo allí.

Por otro lado, el caso de Ecrüment está a un paso de salir a la luz. La fiscal de Adana ha recibido una carta anónima donde sospechan de Demir como el asesino de su primo. La policía ha vuelto a reabrir el caso y Jülide está dispuesta a llegar al fondo de este asunto.





Demir está en el punto de mira y los rumores empiezan a correr por Çukurova. Todos piensan que Demir mató a Ecrüment porque abusó de Züleyha. Cuando Demir se entera de este rumor tiene que pensar en una solución para limpiar el nombre su prometida. Hünkar lo ve muy claro: trabajar junto a Demir y Fekeli en este caso es lo mejor para que nadie salga perjudicado.

A Yilmaz no le hace ninguna gracia pero acepta por Züleyha y Gülten. El joven sigue convencido de que Demir es el asesino de Çengaver pero Demir lo niega todo y le propone un plan: Trabajar juntos para desenmascarar al verdadero asesino de Çengaver.





La próxima semana veremos como la alianza entre Demir y Yilmaz continua. Fekeli, con la información que le llega vuelve a movilizar a las dos familias. De hecho, Demir y Yilmaz se vuelven socios. Los dos unen fuerzas y consiguen cerrar el caso de Encrüment sin que eso salpique a Züleyha o a Gülten. La cercanía entre las dos familias, incluso su unión, lleva a Müjgan a un nuevo ataque de nervios ya que descubre que todo es por Züleyha.

Todos los consejos de Fekeli y Behice son en vano y Müjgan decide actuar por su cuenta. La doctora envía un paquete a Demir con una cinta. Es la grabación del encuentro entre Züleyha y Yilmaz.

Demir enloquece y se lleva a Züleyha a la fuerza dispuesto a acabar con su vida. Hünkar pedirá ayuda a Fekeli para buscar a Demir y evitar que cometa una locura. Ahora Müjgan tendrá que responder por sus actos ya que la vida de Yilmaz también corre un grave peligro.

No te pierdas todo lo que viene está semana en ‘Tierra Amarga’ porque la vida Züleyha está en verdadero peligro…. ¿será capaz Demir de matar al amor de su vida?

