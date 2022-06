Avance semanal de ‘Tierra Amarga’: Züleyha y Demir, más enamorados que nunca, viven su segunda luna de miel

Esta semana en ‘Tierra Amarga’ hemos vivido unos capítulos apasionantes. Mientras Fikret ha intentado acabar con Demir Yaman sin éxito, Züleyha y Demir se han dejado llevar por la pasión ya ahora están más felices que nunca.

Y es que desde el accidente de Züleyha, la pareja se ha dado una segunda oportunidad. Demir no puede creer que al fin sus deseos se han hecho realidad y su esposa se haya enamorado de él. Ahora Demir tiene que romper con Ümit definitivamente si no quiere perder a Züleyha, pero la doctora no le pone las cosas fáciles al joven. Ümit piensa retener a Demir y no le da la oportunidad de hablar y menos después de ver en el periódico cómo se miran Demir y Züleyha.





Sevda ha descubierto la infelicidad de Demir y le deja las cosas claras. La cantante le advierte que está situación puede empeorar si no termina de una vez por todas con Ümit. El joven asegura que ha sido un error y ambos acuerdan que no le contarán nada a Züleyha.





Demir y Züleyha viven sus mejores días como marido y mujer. Mientras Fikret sigue sin frenos y continua buscando la manera de terminar con su hermano y llevar su venganza hasta el final. Müjgan se ha derrumbado al descubrir toda la verdad: Ya sabe que Fikret es quien expuso la cartas y el hermano de Demir. ¿Cómo seguirá avanzando su historia después de está confesión? La tensión entre ellos es máxima.

Además, esta semana hemos dado la bienvenida a un nuevo personaje: Lütfiye Duman, la tía de Friket. Fekeli se marchó de Çukurova expresamente para buscarla y traerla al rancho con la esperanza de que sea capaz de detener la ira de Fikret.





Un viaje muy especial

En los próximos capítulos de ‘Tierra Amarga’, Züleyha y Demir le piden a Sevda que cuiden de los niños por unos días. Después de una cita de lo más romántica, la pareja decide marcharse unos días lejos de la mansión. Es hora de que la pareja disfrute de unos días de ensueño lejos de todo los problemas que envuelven la mansión.

Demir y Züleyha vivirán una segunda de miel pero está vez de verdad. Enamorados y felices… aunque todo puede cambiar en su vuelta a la mansión.

Demir y Züleyha en ‘Tierra Amarga’ | Antena3.com



¿Qué relación se esconde entre Sevda y Ümit?

Ümit ha demostrado que no piensa rendirse con Demir. La joven se acercará peligrosamente a Züleyha, después de que Demir rompa su relación. Ahora la doctora buscará la amistad incondicional de Züleyha, algo que pondrá de los nervios a Demir y a Sevda que temen que Züleyha descubra la verdad y todo se tuerza.

Además, Sevda volverá a enfrentarse a Ümit pero está vez será diferente. La doctora guarda un as bajo la manga y le hará dudar a Sevda sobre su parecido. Y es que Ümit insinuará que ambas son tal para cuál…. ¿Descubriremos que parentesco las une?

La verdad saldrá a la luz más pronto que tarde y Demir comenzará a sospechar… ¿Descubrirá que Züleyha le ha mentido?

Sevda y Ümit en el capítulo 89 de ‘Tierra Amarga’ | Antena3.com