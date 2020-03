Avilés y Elena, en pie de guerra en ‘Supervivientes 2020’: ‘Eres igual de teatrera que tu hija Adara’

José Antonio Avilés y Elena Rodríguez no dejan de protagonizar tensos encontronazos en ‘Supervivientes‘. Empiezan a discutir por problemas que surgen de la convivencia y acaban sacando los trapos sucios. Ninguno de ellos está cómodo con la presencia del otro y queda reflejado a menudo. Si la mayor bronca que tuvieron fue a causa de la escasez de leña, en esta ocasión se han enzarzado por comer arroz crudo o cocinado.

Elena y Jose Antonio intercambian gritos y reproches en ‘Supervivientes 2020’

Elena quería usar leña para cocinar arroz mientras los demás estaban sentados en la orilla hablando, sin escuchar su petición. «Elena, yo contigo tengo un problema y es que te crees que todo lo haces perfecto y te haces la víctima cada vez que se te dice algo«, le decía directamente Avilés, lo que pronto desembocó en un cruce de gritos. «No quiero seguir comiendo arroz crudo, por eso mi obsesión con la leña», le contestaba Elena. «¿Y tú crees que yo también quiero? ¿O Rocío Flores?», le reprochaba él haciendo alusión a su otra compañera.

Elena les dejaba claro a los demás que le daba igual lo que hicieran porque «las tertulias» que tienen no les importan. «Cariño, el populismo barato y la demagogia que tienes desde el jueves… «, le acusaba José Antonio, que cree que Elena está así de «frustrada» porque no pudo felicitar a su hija por su cumpleaños en la pasada Gala. Además, no dudaba en acusarla de forzar la discusión: «A ti te gusta hacer el teatro para que te mantengan desde España. Igual de teatrera que tu hija Adara«, le decía nuevamente a gritos, para ella contestar que por este tipo de reproches no termina de fiarse de él. «No me da la gana de callarme contigo, coño«, le decía Elena desesperada.

Hay que pensar en el grupo

Avilés acusaba a Elena de pensar solamente en ella por repetir una y otra vez que «necesita comer», algo que él le ha recriminado: «¿Pero por qué hablas en primera persona? Necesito no, necesitamos, es que es tu problema que te crees el grupo«. La tensión había alcanzado un nivel muy alto y ella se daba por vencida: «No se puede tener una conversación contigo». Avilés todavía tenía un mensaje antes de alejarse y dar por finalizada la discusión: «Si estás mosqueada por lo de Adara no saques tus cojones con los demás en el grupo«.