‘Bachelor in Paradise’ y ‘America’s Got Talent’ cristalizan el empate entre ABC y NBC

‘Bachelor in Paradise’ y ‘America’s Got Talent’ cristalizan el empate entre ABC...

El prime time de Estados Unidos del martes ha estado definido por la igualdad, al menos en términos de rating. El empate entre ‘America’s Got Talent‘ y ‘Bachelor in Paradise‘ en la primera franja de la noche se ha traducido en un resultado similar en el cómputo diario para NBC y ABC, aunque la cadena de NBCUniversal se pone por delante si nos fijamos en el número de espectadores. Mientras tanto, Fox se despide de la actual edición de ‘LEGO Masters‘ y sigue sin atraer miradas con el reboot de ‘Fantasy Island‘. En la otra cara de la moneda está The CW, que sigue destacando con ‘Stargirl‘.

Adultos 18-49

· NBC: 0,7/6

· ABC: 0,7/5

· Fox: 0,3/3

· CBS: 0,3/2

· The CW: 0,1/1

NBC

08:00 – ‘America’s Got Talent’ (8-10 p.m.): 7.160.000 [0,9] (1º) 10:00 – ‘Family Game Fight!’: 2.460.000 [0,5] (1º)

ABC

08:00 – ‘Bachelor in Paradise’ (8-10 p.m.): 3.040.000 [0,9] (2º) 10:00 – ‘The Ultimate Surfer’: 1.320.000 [0,3] (2º)

Fox

08:00 – ‘LEGO Masters’ (Final): 1.390.000 [0,4] (3º) 09:00 – ‘Fantasy Island’: 1.220.000 [0,3] (4º)

CBS

08:00 – ‘FBI’ (R): 3.300.000 [0,3] (4º) 09:00 – ‘FBI’ (R): 3.290.000 [0,3] (3º) 10:00 – ‘FBI: Most Wanted’ (R): 3.330.000 [0,2] (3º)

The CW

08:00 – ‘Stargirl’: 810.000 [0,1] (5º) 09:00 – ‘Supergirl’: 650.000 [0,1] (5º)