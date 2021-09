Bárbara Rey amenaza al responsable del abuso sexual a Sofía Cristo: «Lo vas a pagar»

El abuso sexual que sufrió Sofía Cristo con tan solo cinco años y que ha desvelado en ‘Secret Story: La casa de los secretos‘ continúa llenando minutos de televisión en Mediaset. En esta ocasión ha sido su madre, Bárbara Rey, la que ha concedido una complicada entrevista en ‘Sábado deluxe‘ para hablar de la dura confesión de su hija y cómo le ha afectado.

Bárbara Rey en ‘Sábado Deluxe’

«Yo me entero de quien es en ese momento y lo mato«, así de tajante respondió la vedette a la pregunta de si estaría preparada para conocer la identidad del autor del abuso sexual a su hija. «Te juro por mi vida que lo vas a pagar. No habrá sitio en el que puedas esconderte», decía mirando a cámara. La murciana dejó claro que no ejercería ningún tipo de violencia contra el supuesto autor, pero mandó un contundente mensaje sobre este tipo de delitos: «Todas estas personas tendrían que pagar seriamente por esto«.

«Es durísimo como madre que te enteres de algo así», comentó la exconcursante de ‘Acorralados‘ y otros realities, quien manifestó sus ganas de conocer la identidad del agresor, aunque se mostrase mucho más frágil que de costumbre. «Estoy con ansiedad», dijo antes de hacer una reflexión en voz alta: «Me siento culpable de no haberme dado cuenta».

Además, Bárbara Rey también desveló algunos detalles de cómo habían sido su primeras noches después de que Sofía Cristo hiciera público el comentado episodio: «Me oriné en la cama«, dijo la murciana visiblemente nerviosa. «Estoy intentando sacar fuerzas y ser como realmente soy«, explicó la exmujer de Ángel Cristo a María Patiño.

Una vida complicada

«Dios mío, lo que ha vivido esta niña«, exclamaba Bárbara Rey al hablar de Sofía Cristo. La ganadora de ‘Esta cocina es un infierno‘ hizo balance de las vivencias de su hija durante la entrevista, desde la tensa situación familiar que tuvo que vivir, hasta superar sus adicciones. Unas experiencias difíciles que no han evitado las buenas palabras de su madre: «Sofía ha sido una bendición desde siempre«.