Bárbara Rey, en shock al escuchar una confesión de Sofía Cristo: «Sufrí abusos sexuales»

El martes 14 de septiembre, ‘Secret Story: La casa de los secretos‘ vivió su primer programa de «Cuenta atrás» a cargo de Carlos Sobera, en el que Sofía Cristo inauguró la «línea secreta» de su vida. Una sección en la que la concursante expuso momentos clave de su vida, ocasión que aprovechó para desvelar algo que incluso su madre, Bárbara Rey, desconocía: que había sufrido abusos sexuales en su niñez.

Sofía Cristo y Bárbara Rey rompen a llorar en ‘Secret Story’

Tras abordar algunos momentos traumáticos en los que vivió en su niñez a raíz de los malos tratos de su padre a su madre, Cristo se emocionó antes de lanzar su gran bomba, momento en el que confesó que en el salón de su casa en La Moraleja, «un día una persona, no puedo decir quién ni lo diré nunca, perdona, mamá; con cinco años, sufro abusos sexuales de esa persona, pero yo no entendía que era eso». «Lo saben dos amigos míos y mi terapeuta. Nunca he sido consciente de que eso me pudiera afectar hasta que he sido más mayor y he visto cómo me he relacionado», explicó la madrileña, quien desveló que «nunca se lo he contado a mi madre, se está enterando ahora, y a mi hermano, tampoco, porque es una persona muy allegada y nunca he querido contarlo».

«Lo siento, mamá», lanzó la concursante, entre lágrimas, al verse interrumpida por Sobera, quien trataba de consolar a una llorosa Rey, presente en plató. «Siento no haberme dado cuenta de nada. ¿Por qué no me lo dijiste, mi vida?», soltó la colaboradora, sin parar de llorar. «Es muy difícil hacerlo, tú no tienes culpa de nada», apuntó el presentador, con cariño, mientras Cristo se disculpaba. «Ahora estoy bien, pero me está removiendo muchísimo. Estoy de puta madre, estoy en el mejor momento de mi vida», añadía la concursante, con el fin de tranquilizar a su madre, momento en el que Sobera opinó que «lo que haces es absolutamente maravilloso, porque hay mucha gente que sufre abusos sexuales y no lo dice. Lo que tú haces es dar un puñetero ejemplo a toda la sociedad».

«Siéntete orgullosa de lo que has hecho»

Carlos Sobera elogia el valor de Sofía Cristo en ‘Secret Story’

«Lejos de arrepentirte, siéntete muy orgullosa de lo que estás haciendo, porque este país necesita gente como tú, con dos cojones bien puestos«, prosiguió el presentador, tajante, tras lo cual Rey manifestó todo el cariño que sentía por su hija y le pedía perdón porque «no me di cuenta». «Me hacía falta contarlo para poder seguir, porque soy la persona más afortunada del mundo», aclaró Cristo. Dada la confesión de la madrileña, Sobera quiso lanzar unas palabras que «no tienen que ver con el programa ni con el guion», en un «momento especialmente duro para las dos». «Lo que estás contando es muy grave, muy serio. Es una de esas cosas que hay que procurar denunciar siempre, porque destroza vidas«, elogió el vasco.

«Esto no estaba preparado. Este no es el objetivo de La casa de los secretos. No es algo con lo que vinieras a jugar, es algo que has querido sacar», defendió Sobera, tras lo cual manifestó el agradecimiento a Cristo por haber «hecho este ejercicio de sinceridad y de valor, para confesar algo tan traumático como lo que te ha pasado». «Por si alguno tiene la tentación de pensar que estamos haciendo mercado o que lo hemos hecho a propósito, quiero decir que esto es algo que yo, personalmente, no como presentador, creo que lo ha hecho, aparte de venirle bien a ella y a su madre, hacer bien a tal cantidad de gente que sufre este tipo de abusos y otros«, remató Sobera, de nuevo agradecido con la concursante. Además, el vasco comunicó tiempo después que Cristo y Rey podrían conversar a solas, con el fin de aclarar la situación en privado para que ambas prosiguieran tranquilas con el programa.