BBC America renueva ‘Killing Eve’ por una cuarta temporada

Villanelle tendrá que buscar nuevas maneras ingeniosas de matar porque parece que BBC America no piensa deshacerse de ‘Killing Eve‘ en mucho tiempo. El thriller protagonizado por Sandra Oh y Jodie Comer no estrenará su tercera temporada hasta la primavera, pero la cadena de cable ya ha anunciado su renovación por una cuarta tanda de episodios.

Sandra Oh y Jodie Comer, protagonistas de ‘Killing Eve’

«¿Cómo no íbamos a tener una enorme confianza en ‘Killing Eve’? Ha ganado grandes premios y es la serie de mayor crecimiento de la televisión estadounidense de los últimos seis años«, afirma Sarah Barnett, presidenta de AMC Networks Entertainment Group y AMC Studios. «Las culpables del gran recibimiento que ha recibido esta serie son las mujeres brillantes que la inspiraron: Phoebe Waller-Bridge, Emerald Fennell, Sandra Oh, Jodie Comer, Fiona Shaw y su hada madrina, la productora ejecutiva Sally Woodward Gentle. La guionista principal de la tercera temporada, Suzanne Heathcote, lleva a Eve, Villanelle y Carolyn a lugares más emocionantes, retorcidos y sorprendentes que nunca. Nuestros fans adictos no se sentirán decepcionados.»

Basada en las novelas Codename Villanelle de Luke Jennings, Waller-Bridge (‘Fleabag‘) creó y supervisó su primera temporada antes de pasar el testigo a Fennell, que se encargó de la segunda temporada. Heathcote (‘Fear the Walking Dead‘) la ha sustituido en la tercera temporada y, siguiendo la tradición, ésta cederá las riendas de la serie a otra mujer aún por determinar de cara a la cuarta temporada.

Un fenómeno cocinado a fuego lento

‘Killing Eve’ se ha convertido en un fenómeno de culto gracias al boca oreja. Su primera temporada, emitida en exclusiva en BBC America, fue mejorando su audiencia cada episodio, algo poco común. En su segunda temporada, que se emitió simultáneamente en AMC, volvió a aumentar su audiencia, con un promedio de 1,8 millones de espectadores por episodio frente a los 960.000 de la anterior. Con estos datos, el thriller se convirtió en la serie dramática con mayor crecimiento de audiencia entre su primera y su segunda temporada desde ‘Breaking Bad‘.