BBC confirma que Jodie Whittaker abandonará ‘Doctor Who’ en 2022

Se avecina otra regeneración en ‘Doctor Who‘. Durante los últimos meses, la marcha de Jodie Whittaker del fenómeno de ciencia ficción se había convertido en un secreto a voces y, después de tantos rumores, la BBC ha terminado por confirmar esa marcha. Además, el cambio de guardia será total, ya que también implica al actual showrunner, Chris Chibnall.

Jodie Whittaker e ‘Doctor Who’

En un comunicado oficial, la corporación británica ha hecho públicos sus planes de cara a la despedida de la presente doctora. El primer paso será lanzar la decimotercera temporada, que llegará en otoño de este año y se centrará en una aventura épica. Más adelante, en 2022, veremos dos especiales que ya estaban planeados, y a esa dupla se ha sumado ahora la guinda del pastel: una emisión que contará con la duración de un largometraje para despedir a Whittaker y Chibnall por todo lo alto.

El lanzamiento de ese tercer especial tendrá lugar en otoño de 2022 y será uno de los contenidos con los que la BBC celebrará su centenario. De esta manera, se tratará de componer un evento a gran escala para cerrar esta etapa de ‘Doctor Who’, que se ha extendido durante tres temporadas desde 2017, y abrir la puerta a la siguiente fase.

¿Quién será el nuevo doctor?

Obviamente, tras la confirmación de la marcha de Whittaker, la gran duda en el aire es la identidad del siguiente actor o actriz que asumirá este codiciado rol. Según The Sun, el elegido sería Olly Alexander, cuyo principal valedor sería Russell T. Davies, quien se encargó de reiniciar la serie en 2005 y con quien ha trabajado recientemente en ‘It’s a Sin’. No obstante, todavía no hay nada oficial acerca de quién será el sexto doctor de la era moderna tras Christopher Eccleston, David Tennant, Matt Smith, Peter Capaldi y Jodie Whittaker.