Beatriz Montañez y el infierno de lidiar con «intrusos» tras su reaparición mediática

Beatriz Montañez, la que fuese copresentadora de ‘El intermedio‘, ha denunciado en una entrevista el calvario que vive desde que reapareció mediáticamente en marzo de 2021. La ahora escritora explicó entonces cómo era su estilo de vida, alejada de la televisión y dedicándose íntegramente al campo y a ella misma, empezando un profundo viaje de introspección que la ha hecho sentirse completa y feliz.

Beatriz Montañez

«He tenido intrusos, no los llamo fans, los llamo intrusos, en los cuales ha tenido que intervenir la Guardia Civil, porque se han dedicado a revolotear por mi casa, a dejarme notas, a observarme con prismáticos, a hacerme sentir enclaustrada en mi propia libertad«, explicaba Montañez en el programa «A vivir» de la Cadena SER. «Ha sido muy frustrante sentirme vigilada en mi propia casa», confesaba la expresentadora.

«Por primera vez en 5 años, donde no he sentido miedo de la naturaleza, sí lo he sentido con las personas que me observaban y me vigilaban, y se convertían en intrusos dentro de mi propio hogar«, se sinceraba, denunciando el acoso que ha recibido por parte de personas que se han dedicado a vigilarla en su retiro. «Pido a aquellos que tengan la intención o que quieran venir, que no lo hagan. Que respeten mi decisión», solicitaba ella.

Un poco de empatía

Durante su entrevista radiofónica, la autora del libro «Niadela (Errata Naturae)» ha hecho un llamamiento a la empatía. «Creo que cuesta entender al otro en general. Es cada vez mucho más difícil ponernos en la situación del otro«, empezaba diciendo. «Antes de criticar y antes de insultar y antes de dar una opinión que parte única y exclusivamente de la corta visión humana, hay que salir de uno mismo para entender las decisiones que toma el otro», sentenciaba la excolaboradora de televisión.