Bela Saleem e Isaac Torres se besan en su segunda noche juntos en ‘La última tentación’

‘La última tentación‘ concluyó su cuarta entrega el miércoles 6 de octubre con Bela Saleem e Isaac Torres muy acaramelados en su segunda noche desde que la soltera llegó a Villa Luna, tras el descarado acercamiento de la recién llegada al entonces novio de Lucía Sánchez. Una escena que quedó cortada al concluir el programa, sin desvelar si la pareja había llegado o no más lejos, algo que se desveló en el debate de la noche del lunes 11 de octubre, cuando se pudo ver a Saleem y Torres besándose.

Bela Saleem e Isaac Torres se besan en ‘La última tentación’

La secuencia que se cortó en el último programa de ‘La última tentación’ no se interrumpió mucho antes de que ambos participantes se lanzaran a besarse. «Me pones nervioso», confesaba Torres, momento en el que, en un cruce de miradas, Saleem reconocía que «no te puedo aguantar ni la mirada». «¿Por qué?», quiso saber entonces el novio de Sánchez, que recibió un «porque me gustas» como respuesta, antes de que el catalán se lanzara a besar a la kuwaití, en un contacto largo, sin tapujos. Un momento que muchos, en plató, celebraron con alegría después de que la mayoría de los colaboradores apostara por que ese beso acabaría produciéndose. «Es un momento», observó una perpleja Sandra Barneda, mientras que Nagore Robles comentó que «se ha lanzado él, no me lo puedo creer».

Ante la alegría de sus compañeros, Melyssa Pinto no dudó en manifestar su indignación ante dicha reacción. «No entiendo por qué todo el mundo está tan contento. Al final hay una persona que está sufriendo y, para mí, está tan mal por alguien que utiliza a otra persona sabiendo que tiene pareja, como la propia persona que tiene pareja«, defendió la catalana, indignada. «Si tú no quieres sufrir, no vuelvas al programa. Si no quieres vivir, no nazcas», replicó Saleem, presente en plató, ante lo que Pinto aseguró que «vale, pero yo no lo haría. Mis valores son otros». «Lo que yo he sufrido no se lo deseo a nadie, porque es muy doloroso», confesó la colaboradora, al recordar su duro paso por ‘La isla de las tentaciones‘ junto a Tom Brusse.

«Imagínate sin cámaras»

«Me siento Lucía, porque he llegado a confiar en Isaac», confesaba por su parte Terelu Campos, quien había apostado por que Torres haría una «cobra» a Saleem, todo lo contrario a lo que ocurrió en realidad. «Se lo ha pasado todo por el forro», criticó la malagueña. En cuanto a Suso Álvarez, se mostró más duro: «me siento mal porque Lucía le quitó el novio a su mejor amiga. El karma existe». Además, Siscu, padre de Torres, admitió sobre su hijo que «no voy a justificarlo. Ha caído como un pardillo», e incluso apuntó a que «tenía que haber aguantado un poco más, podía hacerlo». «Eso habiendo cámaras. Imagínate sin ellas», lanzó entonces Saleem. Unos comentarios a los que Barneda puso punto final al dejar caer que «es el inicio de la noche. ¿Hay solo un beso, luego lo para Isaac, se arrepiente, continúa…?».