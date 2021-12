Belén Esteban, contra Kiko Rivera: «Los que nos drogamos fue porque nos dio la gana»

Como era de esperar, las declaraciones de Kiko Rivera en ‘Planeta Calleja‘ iban a levantar ampollas. La grabación se realizó cuando el DJ todavía mantenía una nula relación con Isabel Pantoja, de modo que soltó varias perlas contra su madre. Entre ellas, la más llamativa fue su acusación de tener parte de la culpa de que él se volviera adicto a las drogas debido a sus largas ausencias.

Belén Esteban, en ‘Sálvame’

‘Sálvame‘ trató este tema durante la tarde del 6 de diciembre y Belén Esteban se mostró muy dura con el cantante. En un principio, le lanzaba a sus compañeros la pregunta de si alguno había tenido un hijo drogadicto, para después exponer sus argumentos: «Aquí por narices hay que echar la culpa a la Pantoja de que también su hijo esté en la droga. Aquí los que hemos estado en la droga ha sido porque nos ha dado la gana«.

Con estas palabras, la colaboradora se llevaba el aplauso de sus compañeros. «Cada familia lo gestiona como sabe. Hay padres que se ponen tapones en los oídos porque aunque lo vean no lo quieren aceptar. Y aquí la culpa toda a la Pantoja. El que quiere salir, aunque cuesta mucho, sale. Y otros que no pueden acaban donde acaban, desgraciadamente», zanjaba.

Zasca directo a Kiko Rivera

«Pues claro que a lo mejor Isabel Pantoja lo sabía. Cuando dice: ‘es que mi madre se iba a América’. ¿A qué se iba a América? A que no os faltara de nada en vuestra casa y no os faltaba«, remataba. «Me parece que habrá tenido culpa en muchas ocasiones, pero que tú le digas eso a un padre o a una madre, me parece que es lo más desgarrador. Los padres no tienen la culpa de cómo salimos los hijos«. Además, aprovechaba para lanzar un claro zasca a Kiko Rivera: «Somos bastante mayorcitos ya para asumir lo mal que lo hemos hecho».