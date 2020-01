Belén Esteban estalla contra Sofía Suescun en ‘Sábado deluxe’: ‘¿Quién te piensas que eres?’

La tensión entre Belén Esteban y Sofía Suescun ha estallado en el plató de ‘Sábado deluxe‘ después de las continuas acusaciones que ambas se han lanzado desde los programas en los que trabajan durante semanas. La ganadora de ‘Supervivientes 2018‘ visitaba el espacio conducido por Jorge Javier Vázquez para hablar, entre otros temas, del concurso de su pareja, Kiko Jiménez, en ‘El tiempo del descuento‘, pero su entrevista fue eclipsada por el enfrentamiento que protagonizó con la conocida como «princesa del pueblo».

Belén Esteban y Sofía Suescun, cara a cara en ‘Sábado Deluxe’

Antes de que Suescun entrase en el plató principal, la ganadora de ‘GH 16‘ confesó a Jorge Javier que Belén Esteban no le cae «nada bien» y que no querría nunca ser su amiga porque no cree que sea una persona leal por haber criticado a su compañera Mila Ximénez durante su paso por la casa de Guadalix en ‘GH VIP 7‘. La hija de Maite Galdeano fue más allá y opinó que la colaboradora de ‘Sálvame‘ debería retirarse: «Belén Esteban está más vista que el tebeo, tiene que dejar la tele ya».

Parecía que Belén Esteban no quería protagonizar un careo con la invitada y evitaba entrar en un cruce de acusaciones, pero finalmente sí que decidió confrontar las palabras de Suescun, que estaba convencida que la colaboradora tiene «algo personal» contra ella. Muy directa, la ganadora de ‘GH VIP 3’ quiso desmentir tal afirmación, negó haberle prohibido a Sofía hablar sobre Rocío Flores y añadió: «Lo único es que te mandé a la mierda».

«¿Quién te piensas que eres?»

«Tú en mi vida no significas nada, me das igual», fueron las palabras que utilizó Belén Esteban para intentar poner fin al careo entre ambas. Como Suescun continuaba insistiendo en la animadversión que ella considera que la colaboradora le profesa, la «princesa del pueblo» ha estallado: «¿Quién te piensas que eres? Pues una chica que ganó realities y que perdió otro, porque se te olvida decir que has perdido uno». Esteban puso fin al enfrentamiento muy alterada y admitiendo que es consciente de que Suescun puede continuar con la guerra abierta que ya se ha desatado entre ambas: «Ya tienes tema para ‘Mujeres y hombres y viceversa‘ para un mes hablando de mí».