Belén Esteban, muy dolida tras las duras palabras de Ylenia Padilla: «Está en brote»

El mes de septiembre ha llegado acompañado de una nueva polémica en las redes sociales y en los platós de Telecinco. Ylenia Padilla, rebautizada como Ylenia Santana, encendió la cámara frontal de su móvil para hacer un directo que no iba a pasar desapercibido en ‘Sálvame naranja‘ y menos para Belén Esteban, con quien comenzó una férrea amistad tras su participación en ‘Gran Hermano VIP 3‘.

Belén Esteban e Ylenia Padilla

Ylenia decidió apartarse de los focos de Mediaset España y continuar su carrera profesional por otros caminos. No obstante, sigue muy pegada a sus seguidores a través de sus directos desde su perfil de Instagram. La influencer no ha dudado en ejercer su derecho a expresarse libremente y, desde allí, cargó contra los programas de Telecinco: «Yo no pierdo mi tiempo en ver esa basura. Me han llamado este agosto para levantar las audiencias esas del ‘Sálvame’ ese de mierda«, sentenció.

Cierto es que la participación de Ylenia en algunos espacios de Mediaset son un valor seguro por la masa de espectadores que atrae; no obstante, se mostró tajante ante su posible regreso: «¡No hay ceros en esa cadena!», aseveró. Segundos más tarde, Belén Esteban no dudó en conectarse al streaming para comentar que iba a llamarla por teléfono, algo que no cumplió: «Creo que es porque alguien de Telecinco se lo ha dicho, pero no me ha escrito«.

Al término del vídeo resumen que emitió ‘Sálvame naranja’, Belén Esteban quiso pronunciarse mínimamente: «Ya lo he hecho y no lo has cogido. Ay Ylenia… Me duele que me diga eso«, aseguró con cierta pesadumbre en sus palabras. No obstante, la colaboradora quiso ser «honesta» y asegurar que había estado «súper liada», razón por la que no habría podido producirse ese encuentro: «Es verdad que ella me dijo de quedar, pero hombre… Que haga lo que quiera, ella sabe cómo soy y no lo tengo en cuenta«, sentenció.

La amistad prevalece

Los habituales del formato de La fábrica de la tele siguieron comentando la polémica. Sin preguntarle a Ylenia cuáles podrían ser las razones de esas palabras, achacaron la polémica a un supuesto malestar de la excolaboradora de ‘Viva la vida‘. Al mismo tiempo, Belén Esteban reiteró su punto de vista: «Me duele, pero bueno. Yo soy su amiga aunque ella crea que no […] No me gusta verla así, ahora hay que dejarla porque está en brote«.