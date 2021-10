‘Better Things’ finalizará con su quinta temporada

La próxima temporada de ‘Better Things‘ será la última. La aclamada comedia dramática de FX creada, producida, dirigida y protagonizada por Pamela Adlon llegará a su final definitivo con su quinta temporada cuyos episodios actualmente se están rodando y que, si nada lo impide, podremos ver en algún momento a lo largo de 2022.

La ficción, que cuenta con un gran componente autobiográfico, cuenta la historia de Sam Fox (Adlon), una actriz y madre soltera bastante de vuelta de todo que cría a sus hijas Max (Mikey Madison), Frankie (Hannah Alligood) y Duke (Olivia Edward) en la ciudad de Los Ángeles. Además se encarga de cuidar a su madre, Phil (Celia Imrie), una emigrante inglesa con capacidades cuestionables que vive al otro lado de la calle. A pesar de los obstáculos, Sam afronta cada desafío que se le presenta con amor feroz, honestidad pura y mucho humor.

«Siempre estaré agradecida a FX por permitirme contar historias de la forma en que veo el mundo y quiero que sea el mundo», afirma Adlon en un comunicado. «Hacer esta serie ha sido una escuela de cine para mí. Me inclino ante mi equipo y mi reparto. Y me muero de ganas de que la gente descubra y redescubra ‘Better Things’. Esto será el final de Sam Fox (por ahora). Nos vemos en la fiesta de después.»

Desde su debut allá por 2016, la serie se convirtió en una de las favoritas de la crítica por su frescura y su valentía al tratar temas controvertidos con su particular sentido del humor. Tal es así que su primera temporada ganó un premio Peabody, y Adlon, por su papel, ha obtenido dos nominaciones al Emmy y una a los Globos de Oro en la categoría de actriz protagonista de comedia.

Aunque la historia de Sam vaya a finalizar, Adlon no se va a quedar con los brazos cruzados. Coincidiendo con la renovación de la quinta temporada de ‘Better Things’ en julio de 2020, la actriz también firmó un nuevo acuerdo general con el estudio detrás de la serie, FX Productions, gracias al cual ha estado desarrollando varias producciones nuevas tanto de ficción como de no ficción para FX, así como para otras divisiones de Walt Disney Television.

Por otro lado, Adlon, siempre muy activa en cuestiones sociales, ha sido uno de los primeros rostros conocidos en expresar su solidaridad con IATSE, el principal sindicato que reúne a trabajadores del mundo del entretenimiento, que se prepara para una huelga para reclamar una mejora en las condiciones de trabajo que amenaza con paralizar la industria de manera inminente.

A joyful post regarding IATSE and solidarity. We took no time off to make this. We were shooting/prepping/locked & loaded. Shot a full gorgeous day. Crew call 7am. And still home before dusk.@iatse #iasolidarity #iastories #fuckfraturdays pic.twitter.com/MADGJpobfN

— Pamela Adlon (@pamelaadlon) September 14, 2021