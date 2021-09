Bob Odenkirk vuelve al set de ‘Better Call Saul’ tras recuperarse de su infarto

Hace apenas seis semanas nos sorprendimos con la noticia de que el protagonista de ‘Better Call Saul‘, Bob Odenkirk, había sido ingresado de urgencia tras sufrir un desmayo en el set de rodaje de la ficción de AMC. Tras el susto inicial, la familia confirmó que se encontraba estable dentro de la gravedad después de experimentar «un incidente cardíaco» y que, como es natural, iba a necesitar un tiempo para recuperarse. Lo que nadie se imaginaba es que iba a ser tan poco.

El propio actor ha sido el encargado de anunciar su regreso al trabajo al tuitear una selfie mientras la maquilladora le da los últimos toques de su transformación en Jimmy McGill / Saul Goodman, el pícaro protagonista del spin-off de ‘Breaking Bad‘. La imagen venía acompañada del siguiente mensaje: «¡De vuelta al trabajo en ‘Better Call Saul’! Muy feliz de estar aquí y vivir esta vida rodeado de gente tan buena. Por cierto, esta es la profesional del maquillaje Cheri Montesano haciéndome menos feo para rodar».

Back to work on Better Call Saul! So happy to be here and living this specific life surrounded by such good people. BTW this is makeup pro Cheri Montesanto making me not ugly for shooting! pic.twitter.com/lTAfPg7dDp

