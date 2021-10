Boris Izaguirre denuncia la brutal agresión homófoba que sufrió: «Me ensangrentó la cara»

El aumento de los delitos de odio en España, sobre todo aquellos contra personas del colectivo LGTBI, está provocando que muchos personajes conocidos cuenten públicamente alguna de las desagradables experiencias que vivieron por su condición sexual. Este es el caso de Boris Izaguirre, quien ha hecho pública una brutal agresión homófoba que vivió hace más de 30 años.

Boris Izaguirre y Xavier Sadá en ‘laSexta noche’

«Me pegó un puñetazo, me tumbó y me ensangrentó la cara«, estas han sido las palabras del escritor para narrar el horror que padeció en 1978, cuando fue invitado al estreno de la película de «King Kong«. Un individuo se le acercó y le agredió sin motivo, un susto del que supo recuperarse: «Me levanté y entré a ver la proyección«, comentó con rabia.

El venezolano aseguró en una entrevista con Xavier Sardà que sabía el motivo por el que están proliferando de nuevo este tipo de conductas: «Los jóvenes han dejado de tener referencias«. De esta manera, Izaguirre hizo referencia a la poca visibilidad de lo homosexual: «Tú no ves besos entre personas del mismo sexo continuamente en la calle», sentenció, visiblemente apenado.

«Lo mejor es probarlo»

Los dos periodistas quisieron debatir sobre los motivos reales por los que, al parecer, están aumentando este tipo de conductas en nuestro país. Ambos coincidían en que, quizá, los agresores eran personas del colectivo que no se aceptarían y estarían reprimiendo su verdadera orientación sexual: «En vez de pegar es mejor probarlo», decía Izaguirre en una de las secciones de ‘laSexta noche‘.

Para el presentador de ‘Crónicas marcianas‘, la raíz del programa radicaría también en la forma de pensar de los jóvenes de la actualidad y el posible trabajo interno que estos deberían hacer para superar estos intolerables comportamientos homófobos: «Cada generación tiene que cometer otra vez los errores estúpidos de la generación anterior«, explicó.