Camela la lía presentando a Sebastian Yatra como ‘una mujer de verdad’ en los Premios Odeón

La gala de los Premios Odeón tuvo momentos muy sonados durante su emisión en Televisión Española. El sonido jugó muy malas pasadas, dejando el micro abierto a Quequé diciendo «quiero que esto acabe ya» o dejando sin audio la actuación de India Martínez. Tampoco se puso el vídeo de nominadas en la categoría de Mejor artista femenina, que cayó en manos de Vanesa Martín y, al recogerlo, soltó al respecto: «Vamos con prisas por la Teletienda».

«Yatra»

Porque Camela presentó al cantante Sebastián Yatra como una mujer.pic.twitter.com/mvkns8TQfD — ¿Por qué es tendencia? (@PorqueEsTTEsp) January 20, 2020

Otro de los momentos que no pasó desapercibido fue en el que salieron Alaska y Camela para dar paso a una de las actuaciones más esperadas de la noche, la de Beret y Sebastian Yatra. Después de hacer un pequeño gag entre ellos, Ángeles Muñoz dio paso con estas palabras: «Bueno, os dejamos con un hombre de verdad y una mujer de verdad, que cantan muy bien, la verdad. Con vosotros… ¡Beret y Yatra!».

Muchos usuarios se hicieron eco en redes sociales, siendo el primero de ellos el propio Sebastian Yatra, quien compartió el momento con emojis riendo. «Amo que te rías de estas cosas. Así es como debemos tomar la vida», respondía un fan al tuit del artista, mientras que muchos otros quisieron seguir con la broma: «Nosotros te aceptamos igual, reina».

Ángeles se defiende mostrando el guion

Tras tantos comentarios como el que decían: «Ángeles estuvo perdidita», la cantante ha querido enseñar el guion de ese momento para mostrar que ponía «mujer». Además, lo ha acompañado con un mensaje disculpándose: «Evidentemente, todo el mundo sabe que no eres una mujer, pero como verás, he leído lo que ponía en el guion y por un momento pensé que se trataba de una broma que todos sabíais de antemano. Me entristece que no haya sido así. Lo lamento».