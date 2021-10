Canales Rivera, Julen y Sandra Pica, nuevos nominados de ‘Secret Story’

La noche del domingo 24 de octubre, ‘Secret Story: La noche de los secretos‘ emitió en Telecinco una nueva entrega de la mano de Jordi González, que arrancó con el presentador explicando el error en la contabilización de los puntos de las nominaciones. Un tropiezo por parte de la organización que sería solucionado esa misma noche, en la que, de forma definitiva, José Antonio Canales Rivera, Julen de la Guerra y Sandra Pica se convirtieron en los nominados de la semana.

Los puntos corregidos de las nominaciones de ‘Secret Story’

«El jueves hubo un fallo en la contabilización de las nominaciones y eso lo hemos corregido en cuanto hemos podido», manifestó González, al arrancar la gala. De hecho, un día después de las votaciones de la gala del jueves 21 de octubre, la organización paralizó las votaciones tras darse cuenta de que habían anotado de forma errónea las confusas nominaciones de Luca Onestini quien, en medio de su nerviosismo al nominar rodeado de bichos, nombró a sus nominados en orden de más puntuación a menor, en lugar de la mecánica habitual, justamente al contrario: otorgaba seis puntos a De la Guerra, cuatro a Pica y seis a Canales, lo que cambiaba la lista de nominados que se dio a conocer al concluir la cita.

«La nominación de Luca no estuvo clara y algunos puntos se subieron incorrectamente al marcador«, añadía el presentador, tras lo cual dejó claro que «los teléfonos están desde entonces parados y se activarán esta noche, cuando lo comuniquemos y tengamos la lista oficial de nominados». Asimismo, el catalán comunicó que «la operadora se está poniendo en contacto con todas las personas que habían votado, para que puedan volver a hacerlo con los nuevos nominados» y tuvo ocasión de comunicar la nueva lista, previa modificación con el poder del intercambio, a los concursantes. Un reparto de puntos que ponía el concurso de Cynthia Martínez, Canales Rivera y De la Guerra en manos de la audiencia, la cual, esa misma noche de domingo, pudo elegir a cuál de los tres salvaba para que Onestini pudiera intercambiarlo por otro de sus compañeros.

Luca ha nominado a Sandra ¿Qué os ha parecido? #SecretNoche7 pic.twitter.com/szTXC6TPeC — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 24, 2021

«Tengo las ideas claras»

«Tras sumar los puntos correctamente, estos son los nominados: Cynthia con 18, Canales con 17 y Julen con 17 puntos», trasladó González, quien mostró el vídeo de lo ocurrido en dos ocasiones, para dejar las cosas claras ante el público. Además, González comunicó que Pica no estaba nominada, algo que volvió a cambiar cuando Onestini se trasladó al cubo para decidir a quien nominaba en el lugar de Martínez. «No tengo que pensar, tengo las ideas claras», manifestaba el italiano, tras escoger a la catalana, que se jugaba su continuidad frente a sus dos compañeros más cercanos. «Sinceramente, me duele estar con las personas que estoy, porque significa que uno de nosotros se va a ir, que el hecho de que esté yo nominada», manifestó Pica, mientras que De la Guerra declaró que «cuando has dicho los que se salvaban, me lo olía. Pero vamos con todo y alguna vez tenía que ser la primera«.