Canales Rivera reaparece abatido en ‘Sábado Deluxe’: «No soy un enfermo sexual»

José Antonio Canales Rivera regresó a ‘Sábado deluxe‘ tras su salida de ‘Secret Story: La casa de los secretos‘, mostrándose decaído y «preocupado». El torero se sinceró con Jorge Javier Vázquez y aseguró sentirse muy molesto por la imagen que se había dado de él durante su estancia en la casa de los secretos. Canales, notablemente abatido, explicó que no pasaba por su mejor momento anímico.

Canales Rivera, en ‘Sábado Deluxe’

El sobrino de Paquirri insistió en que no era un «enfermo sexual», ni se iba con chicas por el interés, tal y como se había comentado. El presentador del programa señaló que el torero se había desahogado con María Patiño y que acabó derramando algunas lágrimas. El colaborador de ‘Sálvame‘ asintió, asegurando que está muy sensible. Asimismo, quiso dejar claro que él no era la persona que habían descrito: «No me identifico con el 99,9% de nada de lo que se ha dicho».

El hijo de Teresa Rivera mostró su lado más personal y explicó que le había reconfortado mucho pasar tiempo con sus hijos: «Cada día estoy mejor, he estado unos días en casa, he estado con los niños y es lo que más me ha reforzado». El gaditano se sometió al polígrafo y se mostró ofendido por las acusaciones que había recibido durante su paso por el concurso. Además, hizo hincapié en que quería demostrar realmente quién era y cómo era.

Su lado más personal

Rivera se sometió a varias preguntas sobre su vida privada, con la intención de descartar las mentiras que se habían dicho sobre él. Finalmente, la máquina de Conchita le dio la razón al diestro: «No he estado con una mujer por interés económico jamás», señaló. Canales respondió a las críticas y aseguró que le había dolido que lo acusarán de ser «adicto al sexo»: «Yo he salido super débil de la casa, he necesitado pedir ayuda psicológica», sentenciaba.