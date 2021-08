Carlos Franganillo (‘Telediario 2’): «Vamos a salirnos de la escaleta tradicional»

Con motivo de la presentación de la temporada informativa de Radio Televisión Española, hemos tenido la oportunidad de hablar con Carlos Franganillo, el encargado de conducir ‘Telediario 2‘ de La 1. En la entrevista, el presentador del espacio nos ha avanzado cómo van a profundizar en la contextualización de las noticias y nos desvela cómo de importantes son para él las audiencias.

Imagino que empezáis el lunes 6 de septiembre, ¿verdad?

Sí, bueno, yo sigo presentando, he estado unos días fuera puntualmente esta última semana, pero estoy ya en el ‘Telediario’, aunque la jornada oficialmente empieza el 6 de septiembre, pero ya casi todo agosto he estado presentando y nunca hemos parado, obviamente. Comenzamos con mucha ilusión esta temporada, con muchos proyectos en los que he estado trabajando durante estos últimos años, sobre todo en esos ‘Telediarios’ especiales.

Esos ‘Telediarios’ especiales es donde tú te sientes cómodo y supongo que te dejan hacer, te dejan libertad para aportar, para plantear temas, etc.

Este es un trabajo muy complejo y un trabajo de equipo, que parte de la dirección de informativos y que luego contribuye muchísima gente. Por supuesto, en el equipo de edición, hay muchísimos enfoques. En un ‘Telediario’ de este tipo, a veces, trabajamos de la manera más precipitada porque la actualidad lo demandaba así, pero generalmente lleva un trabajo muy concienzudo por detrás. Ojalá se pudieran hacer a diario los monográficos, con más frecuencia, pero es cierto que si queremos hacer un producto más refinado y que realmente aporte y sea una experiencia diferente para el espectador, lleva un trabajo muy intenso donde muchísimas áreas participan. No es un trabajo de autor, aunque después se me vea a mí presentando el informativo. Es un trabajo complejísimo y del equipo de informativos, de arriba abajo. Pero es un trabajo muy coordinado, muy en equipo.

Se percibe que hay una gran repercusión en el público, en redes sociales y en otros ámbitos

¿Cómo encajáis las buenas críticas? Ya que, por un lado, la audiencia no os da el liderazgo, pero eso compensa un poco ese periodismo tan cercano.

Es un estímulo enorme porque para nosotros como trabajadores de RTVE. De vez en cuando, cada mes y medio, trabajar en un producto tan complejo y que suele tener buena aceptación es un gran estímulo porque permite ver que somos capaces de hacer cosas novedosas y con gran potencia. Además, está ese reconocimiento del público, no tanto en términos de audiencia total como dices, que no varía demasiado con ese tipo de telediarios, pero sí se nota y se percibe que hay una gran repercusión en el público, en redes sociales y en otros ámbitos, donde se nota que hay buena acogida y eso nos invita a seguir trabajando en esa línea. Creo que es algo que ninguna otra cadena está haciendo, creo que es una perspectiva y un punto de vista que nosotros sí podemos aportar porque tenemos la capacidad, el tiempo y los medios para fijarnos quizás en temas que no son tan de pura actualidad de las últimas 24 horas, sino temas más de fondo, de goteos que hay en la sociedad. Es una experiencia que no dispara los audímetros, pero yo creo que nos reconforta mucho ese trabajo más lento, más pausado, y sirve para reforzar el nombre del ‘Telediario’ y asociarlo con innovación y con nuevos estilos.

¿En qué estáis notando día a día esa renovación? ¿Qué cosas hacíais que ya no vais a hacer y qué cosas no hacíais y sí vais a hacer ahora?

Yo creo que muchas de las líneas maestras van a seguir estando. Obviamente el ‘Telediario’ tiene que dar las noticias del día y darlas con inmediatez. Esa parte en un telediario de casi una hora va a ser principal, pero yo creo que donde más se va a hacer hincapié es en esa tarea de contextualización. Tratamos de hacerlo, obviamente, en cualquier informativo porque es fundamental, pero ahora queremos detenernos y prestar más atención a temas más concretos del día a día y dedicarles una parte del ‘Telediario’ más extensa. Salirnos un poco de lo que es la escaleta tradicional de un telediario para en el ‘Telediario’ de la noche, donde ya una gran parte del día está vencido y las noticias están más o menos cerradas, desarrollar un tema concreto. Dar al espectador una mirada más profunda sobre un tema que no tiene por qué ser de pura actualidad. Pueden ser temas sociales trabajados por la redacción, reportajes propios que después se debaten o se tratan con expertos a través de entrevistas. Es decir, vamos a tratar de dar esa vertiente al ‘Telediario’.

Me sigue atrayendo muchísimo el mundo del reporterismo y de la corresponsalía

Es ya tu tercera temporada ante el ‘Telediario 2’. Cuando llegaste, nos contabas que era una cosa nueva en tu carrera, que te apetecía hacerlo. ¿Qué balance haces ahora que ya estás más habituado a esa conducción?

Pues mi balance es muy positivo, siempre hay cosas que mejorar, pero yo en este último año me doy cuenta de que el equipo del ‘Telediario’ está mucho mejor engrasado. Ha ido viendo las debilidades y las fortalezas y ha permitido ir refinando un poco más el informativo cada día. Me sigue atrayendo muchísimo el mundo del reporterismo, de la corresponsalía y de la información internacional, pero aquí he descubierto otras facetas y disfruto mucho con estas aventuras de salir fuera del ‘Telediario’, haciéndolo más fresco, menos envarado, salir del plató y yo creo que para nosotros, como redacción y como equipo, se ha convertido en un reto cada mes, mes y medio, y eso es un reto profesional.

Respecto al tema de Afganistán, habéis hecho el especial monográfico y estuviste en Estados Unidos siguiendo la actualidad desde allí. ¿Qué te ha sorprendido como ciudadano y qué análisis haces ahora que lo has tenido que contar?

Sería muy atrevido por mi parte, no soy experto en Afganistán ni mucho menos. Es cierto que he estado en Estados Unidos durante unos años como corresponsal y entonces la situación, quizás, no era tan catastrófica como hemos visto estos días. Pero este escenario estaba previsto que iba a llegar, antes o después. De alguna manera estaba pactado por la administración anterior en 2020. En ese sentido, la intención americana era replegarse y salir de ese escenario. Lo que hemos visto es una semana o dos semanas muy intensas, muy dramáticas, muy humillantes para la acción internacional allí, pero el escenario global era más o menos previsible, yo creo.

Esas salidas de las que hablabas antes en el informativo, permiten también recuperar el espíritu de ‘La 2 Noticias’ por el que preguntaban antes. No sé si son propuestas por ti o si hay alguien en el equipo de edición que lo aporta por ese espíritu.

Muchos de ellos han sido propuestos por la dirección de informativos, que han decidido apostar por este modelo. Es una idea que se va perfilando y se va enriqueciendo a través de muchas voces. Creo que tiene esa vertiente de innovación, ahí se trabaja, puntualmente y no a diario, la infografía de una manera diferente, la estructura de las piezas. Hay algunas que son equipos de ‘Informe semanal‘, con la imagen muy cuidada y con un tiempo mucho más profundo. No son las noticias que duran un minuto en el ‘Telediario’ habitual, sino que permite al espectador centrar la mirada en algo, reflexionar. Y yo creo que retomar esa parte de innovación, sin que estemos descubriendo la pólvora, e introducirlo en un prime time de cadena nacional creo que sí tenía una parte de riesgo, ha salido bien y nos ha reforzado.

Hay una gran desconfianza hacia todo y, paradójicamente, una gran confianza hacia fuentes sin contrastar

No sé si te parece que hay gente que empieza a creer más lo que lee por Internet que lo que ve en televisión o en los medios de comunicación tradicionales. ¿Crees que hay una desafección por estos últimos? ¿Cómo vais a combatir eso?

Creo que sí que la hay, evidentemente. No hay que tener el ojo muy afinado para percibir que es un signo de nuestros tiempos. Esa desconfianza, no solo hacia los medios tradicionales, sino hacia las instituciones en general, es parte de esa agitación constante en la que vivimos gracias a la tecnología, azuzada también por movimientos populistas, etc. Ese es el contexto que yo veo y por eso creo que han debilitado a los medios de comunicación como ha debilitado a las instituciones políticas, ciudadanas y de todo tipo. Hay una especie de gran desconfianza hacia todo y, paradójicamente, una gran confianza hacia fuentes sin contrastar, hacia informaciones que refuerzan las posiciones que alguien puede tener sobre algo en concreto y que no tienen ninguna fiabilidad. ¿Cómo se combate? Eso sería la gallina de los huevos de oro. Yo creo que la única receta que hay y que podemos aportar como periodistas es corroborar la información, ser rigurosos y, sobre todo, no está en el fondo ni en reinventar el periodismo, porque las bases son las mismas siempre, sino en la manera de venderlo y de acercarnos al público. Un telediario es un telediario, pero puede aportar otras narrativas y tratar de atraer al espectador de otra manera. Pero el trabajo que hace RTVE en redes y en muchos otros frentes que se han ido abriendo es impecable. Ahí es donde tenemos que combatir esa desinformación. Al final tenemos que meternos en ese tipo de lenguajes para ganar y defender ese territorio de veracidad y de rigor.

Estrenasteis un nuevo plató, ¿ha cubierto las expectativas? Se ve mucha infografía, mucha realidad virtual, os manejáis de pie e incluso se ha convertido ya en un clásico.

No sé si ha cumplido las expectativas, habría que preguntárselo a ellos, pero sí ha aportado. Tiene elementos que enriquecen mucho la información, nos permiten generar contexto, nos permiten generar diferentes espacios dentro del estudio, que todavía no hemos explotado del todo. Por ejemplo, el otro día que hicimos el especial de Afganistán nos sirvió también para hacer una especie de tertulia, enriquecerla con infografías y con animaciones. Uno de los puntos fuertes de los últimos meses ha sido reforzar ese área de infografía y de diseño gráfico que ha cambiado radicalmente los ‘Telediarios’ y aporta mucha información, además de crear una línea estética muy concreta. En ese sentido, creo que sí ha servido para enriquecer, el problema y el riesgo siempre está en abusar de la tecnología. Creo que no hemos cruzado esa línea, pero la tentación siempre puede estar ahí. Hay que mantener en equilibro esos elementos, las posibilidades que te dan la tecnología. En eso trabajamos, tratando de sacarle toda la utilidad. Llevamos pocos meses todavía.

Hay una gran fluidez de ideas, todos tenemos una parcela donde contribuir

Presentas el informativo más importante de la cadena, el de las 21 de la noche. Es la joya de la corona. ¿Se reciben presiones estando al frente de ese informativo? ¿Cómo es la relación con los partidos políticos, con los gobernantes?

La mía es nula, te lo digo con total sinceridad. Yo no noto ninguna, estoy muy contento con el equipo con el que estamos. Es prácticamente, salvo algunas variaciones, el mismo que el de hace tres años y está cada vez mejor engrasado. YAo me siento con plena libertad de contribuir en el relato. Hay una gran fluidez de ideas, de puntos de vista y todos tenemos una parcela donde contribuir. Yo me siento completamente libre, es una de las partes más enriquecedoras. Hay mucha discusión periodística y siempre trata de mejorar el producto.

Carlos, el ser una cara más visible de cara a los espectadores, ¿a pie de calle lo notas?

La verdad es que no tanto, pero la gente siempre ha sido muy amable cuando he tenido encuentros de ese tipo. Actualmente no tengo mucha vida social, así que no me expongo. Pero siempre ha sido una experiencia agradable, nunca me he visto en una situación incómoda ni mucho menos. Soy una persona muy tímida, pero la gente que siempre se ha acercado a mí, que me conoce del ‘Telediario’, siempre ha sido muy cariñosa y eso se agradece.

No sé si eres de los que se levanta y mira las audiencias. ¿Te centras mucho en ello o no?

Yo lo veo todos los días, claro, pero no me obsesiono ni hago un análisis pormenorizado minuto a minuto, pero sí veo el dato en cuanto me llega a las ocho y pico de la mañana y estoy pendiente. A todos nos gustaría tener más audiencia, cualquier medio quiere ser el más escuchado, el más atendido y el más visto porque nuestra vocación es tener relevancia social e influir con nuestro discurso, positivamente, en el ciudadano. Pero no me obsesiona, quizá en algún momento más crítico le he dedicado más tiempo, pero lo que sí me obsesiona es hacer un producto cada vez mejor y sentirnos satisfechos cada vez que salimos a las diez de la noche. Y yo creo que en eso estamos plenamente satisfechos, siempre con la humildad de tratar de hacerlo cada vez mejor ya que hay muchos puntos a mejorar todavía.

Nosotros podemos pararnos más en las cosas y esa es la diferencia

Está claro que TVE al ser pública tampoco le da especial importancia a competir, pero luego viendo los horarios sí que lo hace. No sé si viendo los datos de ‘Antena 3 noticias 2‘, que suele ser la líder ahora, analizáis también esos informativos, para poder captar algo y ver por qué llaman más la atención sobre el público.

Por supuesto, yo veo todos los informativos al llegar a casa. No todos los días, pero intento hacerlo para ver, sobre todo, a Vicente Vallés y a Pedro Piqueras, que son dos grandes profesionales a los que admiro profundamente. Y evidentemente ellos tienen un gran talento para hacer lo que hacen y tienen una gran repercusión social para hacer lo que hacen y eso es de aplaudir por su parte. Es cierto que la naturaleza del medio es completamente distinta. Nosotros trabajamos en una cadena de televisión pública y yo creo que nuestro informativo, en concreto, es más extenso también, pero hace una radiografía de la sociedad española bastante plural y bastante diversa. Quizás por cuestión de tiempo, nosotros podemos pararnos más en las cosas y esa es la diferencia que podemos aportar y es algo en lo que queremos profundizar en esta temporada. Creando más contexto e imprimiendo un ritmo no tan acelerado a la información. Veremos como resulta, con espacios de relajo y de análisis.

Siguiendo con lo que estabais hablando, ¿no te da una cierta frustración que los monográficos sean una isla y luego se vuelva al trabajo diario que no tiene las mismas características? ¿Por qué no se hace casi nunca en los ‘Telediarios’ de la pública un análisis, un contexto y una interpretación?

Cualquier informador trata de dar ese contexto, a veces se puede lograr de una manera exitosa o menos, pero una de las apuestas para esta temporada es precisamente eso. No para todas las informaciones, porque sería inabarcable, pero ten en cuenta que muchas veces el día a día requiere un esfuerzo humano y técnico enorme que no se puede poner en marcha a diario. La actualidad te va arrastrando y hemos tenido suerte que cuando hemos hecho monográficos casi nunca ha coincidido con una noticia que te obliga a tener el minutado. Algún día pasará y la idea se nos vendrá abajo, pero el día a día es imprevisible. Respecto al contexto, esa es una de las grandes ambiciones de la temporada, veremos si lo logramos. Pero a veces es inabarcable la efervescencia del día a día y pararte todo el tiempo que te gustaría en cada una de las informaciones. Esa crítica es importante y vamos a tratar de trabajar ahí.