Carlos Higes, desbordado por las lágrimas de la superación en la Semifinal: “Esta canción me ha costado mucho”

Carlos Higes lo ha dado todo sobre el escenario en la Semifinal de ‘La Voz Kids‘ y, una vez acabada la actuación, el talent no ha podido contener la emoción.





Tras agradecer al público, Carlos ha roto a llorar. Aitana, su coach, se ha acercado al centro del escenario para abrazar a su pequeño talent. No eran lágrimas de pena, si no de superación: «Esta canción me ha costado mucho y me he sentido muy satisfecho».

El trabajo duro siempre tiene sus frutos, y a Carlos le ha gustado bordar su versión de ‘Manos de Tijera’ en toda una Semifinal de ‘La Voz Kids’. ¡Revive este tierno momento en el vídeo!