Carlota Corredera avanza la posible vuelta de Terelu Campos a ‘Sálvame’: ‘Se está cociendo algo’

Con motivo del desfile de Ágatha Ruiz de la Prada en la Mercedes Fashion Week de Madrid, el equipo de ‘Sálvame‘, que allí se encontraba para cubrir la pasarela de Mila Ximénez, aprovechó la ocasión para hablar con Terelu Campos. Tanto el público del plató como los propios colaboradores pidieron a gritos su regreso y, aunque todo parecía realizarse en tono de broma, su vuelta al formato de La Fábrica de la Tele podría materializarse.

Terelu Campos en una conexión con Chiqui en ‘Sálvame’

Carlota Corredera adelantaba a sus compañeros las posibilidades reales de que la hija de María Teresa Campos volviera a ‘Sálvame’: «Sí se está cociendo algo y hay unos puentes«. La gallega explicaba que la intervención de Terelu en el programa era un avance en la relación entre ambas partes. «En el último mes ha intervenido dos veces en el programa», explicaba. «A mí me emocionó porque parecía que no había pasado el tiempo«.

Sin embargo, la presentadora aseguraba que todo se encontraba en una posición más de comodidad y acercamiento que en el hecho de que vuelva a trabajar en ese programa. «Terelu no va a dejar de ir a ‘Viva la vida‘ para plantarse en este plató. Hay un acercamiento, aunque sea simplemente compartir espacio y dejar a un lado el programa«, comentaba.

La rivalidad entre Terelu Campos y Kiko Hernández

Los colaboradores se mostraban conformes con el hecho de que Terelu Campos regresara a compartir espacio con ellos. Al que no parecía hacerle tanta gracia era a Kiko Hernández, especialmente después del pequeño desencuentro que vivieron durante la intervención telefónica. «Hubo un momento de tensión que a mí me cabreó, pero luego vi que la cosa se suavizó», comenzaba Hernández. El colaborador comentaba que, en el momento en el que Jorge Javier Vázquez mencionó su nombre, Campos se quiso quitar el pinganillo para no hablar con él.

«Hay un momento en el que Terelu Campos dice ‘que me lo quito’ y ahí lo que dice María Patiño tiene toda la razón del mundo: si no me quieres escuchar ni siquiera una opinión que voy a lanzar desde el programa, no te lo vas a comer aquí todas las tardes porque quitarse el pinganillo para no escuchar a Kiko Hernández sería que yo no viniera», argumentaba el colaborador. Sin embargo, Patiño no se mostraba nada de acuerdo, rebatiendo la opinión que tenía acerca de trabajar con Campos: «En el cuerpo a cuerpo, trabajar con Terelu es muy fácil«.