Carlota Corredera remueve a Rocío Carrasco con su delicada pregunta sobre Verónica Forqué

Rocío Carrasco entró por teléfono en ‘Sálvame‘ la tarde del 13 de diciembre para dar detalles de cómo sería el homenaje que Mediaset está preparando a su madre. La hija de Rocío Jurado mantuvo durante algunos minutos una conversación con Carlota Corredera, quien aprovechó la ocasión para hacer una delicada pregunta sobre un suceso de última hora, el presunto suicidio de la actriz Verónica Forqué.

La presentadora preguntó a Carrasco sobre la muerte de la intérprete, la cual se había conocido esa misma tarde. La cuestión pilló por sorpresa Rocío Carrasco, que tuvo que tragar saliva antes de responder. La periodista adelantó: «Te voy a hacer una pregunta un poco complicada que no tiene nada que ver. No le he pedido permiso a la dirección, pero sí que me gustaría preguntarte por algo».

Corredera mencionó que se había acordado de la protagonista de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva‘ esa mañana: «He pensado en ti cuando he conocido la noticia del fallecimiento de Verónica Forqué. Tú has contado en público que intentaste quitarte la vida, yo no sé cómo has recibido tú esta noticia hoy». A lo que ella respondió: «La he escuchado de refilón porque no la he querido escuchar con atención, con toda la atención que se debía. No he querido porque sabía que me iba a ocasionar un sentimiento nada bueno«.

Un mensaje importante

Tras lo sucedido, la comunicadora gallega señaló la importancia de visibilizar la salud mental y explicó el motivo por el que había hecho esa pregunta: «Es verdad que una de las primeras personas que han hablado tan abiertamente de salud mental fuiste tú y por eso me apetecía preguntarte por este tema», sentenció. Recordemos que confesó en la docuserie que intentó quitarse la vida cuando atravesaba uno de los momentos más duros de su existencia.