Carmen Borrego responde con firmeza a las acusaciones de Bigote Arrocet

La salida de Bigote Arrocet de ‘Secret Story’ ha sido de todo menos tranquila. Durante su entrevista en plató, el humorista se enfrentaba a todo lo que Terelu Campos y Carmen Borrego habían dicho de él durante su estancia en la casa de los secretos. Edmundo le confesaba a Jorge Javier Vázquez que las hermanas Campos «visitaban poco a su madre» y que si quieren «más marcha», la tendrán. Las palabras del argentino no han sentado nada bien a la colaboradora de ‘Sálvame‘, quien no ha tardado ni 24 horas en responder desde el programa.

Carlota Corredera y Carmen Borrego en ‘Sálvame’

Borrego respondió tajante a las acusaciones de Bigote afirmando que «a lo mejor es que él no estaba cuando íbamos, es tan evidente que no es así que no lo voy a discutir, me parece completamente absurdo«. La colaboradora, completamente segura de su versión, ha querido tomarse con sarcasmo las «advertencias» del humorista: «Yo vengo muy tranquila, muchas ganas de marcha, como dice él, no tengo porque tengo un flemón», ha dejado claro, entre risas, la menor de las Campos.

Tras desmentir al que fue ex de su madre, la colaboradora no ha perdido la oportunidad de recordar a los allí presentes que María Teresa Campos tiene una vida totalmente «activa e independiente». Además, ha aprovechado para desvelar un comentario de Edmundo que afectó mucho a la presentadora: ‘Quien te tiene que cuidar son tus hijas‘. Si tú eres su pareja, me parece cuanto menos feo».

Belén Esteban contra Edmundo

Belén Esteban, contenta con la expulsión de Arrocet de ‘Secret Story’, ha querido salir en defensa del clan Campos tras las polémicas declaraciones del humorista. «Tanto mirar cuántos días iban a ver Terelu y Carmen Borrego a María Teresa Campos. ¿Por qué no nos hacemos una pregunta? ¿Cuántas veces iba él a ver a sus hijos o sus hijos iban a verle a él?«, criticó con dureza la de Paracuellos.