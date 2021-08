Carmen Borrego y Kiko Hernández sellan la paz tras su enfrentamiento en ‘La última cena’

En el segundo programa de ‘La última cena 2‘, Carmen Borrego y Kiko Hernández fueron los encargados de cocinar para los invitados del concurso y la tensión entre ellos fue el plato principal hasta que los televisivos no aguantaron más y se enzarzaron en una discusión donde incluso llegaron a insultarse. «Es que eres gilipollas», soltó Hernández, provocando un intento de abandono de plató de la hermana de Terelu Campos.

Carmen Borrego y Kiko Hernández

Al día siguiente, Carmen Borrego declaró a sus excompañeros de ‘Sálvame‘ que había tomado una decisión con respecto a su tormentosa relación con Hernández. «Ya sabemos cómo es Kiko Hernández, había muchísima tensión y me acabó pidiendo perdón. Cuando perdono, perdono de verdad, y si perdonas, tienes que olvidar, y si no, no perdones», explicaba ella, dejando claro que había enterrado el hacha de guerra.

«El principio de la noche fue duro y Kiko y yo saltamos por los aires. Para mí es muy importante partir de cero con Kiko Hernández porque no tengo nada en contra de él«, añadía la colaboradora de ‘Viva la vida‘. «Estuve dispuesta a irme. No sé lo que va a durar mi tregua con Kiko. Intentaré ponérselo fácil porque muchas veces lo pongo difícil», aseguraba Borrego.

Alejandra Rubio, en contra

El 31 de agosto de 2021, Alejandra Rubio le confesó a su tía en ‘Viva la vida’ que no le parecía una buena idea el hecho de perdonar a Kiko Hernández. «Lo que yo no entiendo es cómo Kiko puede seguir faltándote el respeto así, sin ningún motivo, porque es innecesario además. Y te ha humillado e insultado«, comenzaba diciendo la hija de Terelu Campos. «Kiko Hernández estaba haciendo televisión», justificaba Carmen Borrego.

«Pues vaya televisión más bonita. ¿Cómo te puede valer la disculpa de un señor que te trata así?«, se preguntaba su sobrina, sin entender todavía la postura de su tía ante el televisivo. «Quiero avanzar, no quedarme en ese mal rollo. Me parece maravilloso que ella me defienda, pero yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho y lo volvería a hacer. Me ha liberado verme divertida«, confesaba la hija de María Teresa Campos.