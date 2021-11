Carmina Barrios y David Bustamante, primeros semifinalistas de ‘MasterChef Celebrity 6’

La sexta edición de ‘MasterChef Celebrity‘ alcanzó su décima semana en la noche del 15 de noviembre, en la que, en la prueba de exteriores, se dio a conocer el hecho de que los vencedores se convertirían en los primeros semifinalistas del talent show culinario. Tras un reto en el que Juanma Castaño actuó de líder de ambos grupos, Carmina Barrios y David Bustamante fueron finalmente los afortunados que corrieron dicha suerte.

Carmina Barrios y David Bustamante, emocionados al conocer su victoria en ‘MasterChef Celebrity 6’

Al ser el mejor aspirante de la primera prueba, Castaño debía hacerse cargo no solo de la formación de dos equipos, sino que también debía capitanear ambos. El asturiano decidió entonces que Bustamante y Barrios cocinarían por un lado, mientras que Verónica Forqué, Belén López y Miki Nadal formarían el segundo equipo. Dicha decisión propició que los tres últimos vivieran una prueba cargada de tensiones, con López a punto de llorar por la cabezonería de su compañera, mientras sus dos rivales, a pesar de contar con la desventaja numérica, se mostraron más concentrados y compenetrados. Todo ello, a pesar de la ausencia casi constante de su capitán, volcado en el equipo contrario.

«No habéis estado concentrados al nivel que ejercía la prueba», valoró Pepe Rodríguez, tras concluir la prueba, al dirigirse al equipo mayoritario. Asimismo, el juez señaló a Castaño por el hecho de que «el cocinado te ha quedado gigante», por lo que el aludido reconoció que «asumo mis errores, les pido perdón». «No he ejercido de buen capitán», confesó el asturiano, ante las cámaras del programa, razón por la que fue directamente a la elimantoria. En el lado opuesto, el equipo de Bustamante y Barrios se llevó los elogios del jurado, por boca de Jordi Cruz: «estoy muy orgulloso del trabajo que habéis hecho en cocina». «He alucinado contigo, Carmina. Eres capaz de currar sin parar», destacó el chef, tras lo cual subrayó el hecho de que ambos aspirantes «habían trabajado solos un menú de la misma dificultad».

«Estoy muy orgulloso»

Cruz señaló además los pequeños errores del equipo de Barrios y Bustamante que, sin embargo, no evitaron que se convirtieran en los primeros semifinalistas de la edición. «Lo que han hecho hoy, tiene mucho mérito», destacó Cruz, antes de dar a conocer la decisión del jurado. Por su parte, Bustamante elogió de su compañera que «da gusto trabajar con ella. Se lo merece todo». «Es digna de admirar. Está al pie del cañón y no se queja nunca», añadía el artista, ante las cámaras del programa. De hecho, su compañera terminó convirtiéndose en la mejor aspirante de la prueba, algo que la emocionó y la alegró aún más. «No me lo puedo creer, dónde he llegado», confesaba la actriz, que destinó el premio a la ONG de su hijo, Paco León. «Estoy orgulloso con todo el trabajo y feliz. Muy agradecido», reconocía por su parte su compañero.