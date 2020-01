Casandra desvela que Jose contactó con tres chicas antes de ‘La isla de las tentaciones’

La noche del martes 14 de enero, ‘La isla de las tentaciones‘ emitió una nueva entrega en la que los participantes de las cinco parejas tuvieron sus primeras citas con sus respectivos elegidos y, además, se produjeron las primeras expulsiones: Bryan y Melani. Sin embargo, antes de eso, los participantes pasaron sus primeras horas en las villas, momento en el que una de las solteras, Casandra, desveló algo sobre José Sánchez: que ya había tenido contacto con algunas de las candidatas.

Jose, durante su conversación con las chicas en ‘La isla de las tentaciones’

«Yo sé de alguien que está aquí, que no cumple muchas de tus preguntas, y tú le dijiste café o copa», lanzó la soltera a Jose, con todos reunidos en torno al jacuzzi. «Yo he invitado aquí a tomar un café», declaró el aludido, antes de confesar que conoció a Melani «una noche y le dije de tomar algo». «Y a Andreina tampoco sé si la llegué a invitar o no», añadió el participante. «¿También?», cuestionó Melani, sorprendida, ante lo que Jose respondió de forma afirmativa.

«Andrea, ¿yo te invite a tomar algo o simplemente hablamos del libro y la entrevista?», preguntó Jose, ante lo que la aludida respondió que «hablamos del libro y la entrevista». «es un 20% de las chicas que están aquí, eh», señaló Gonzalo Montoya, con cierta sorna. «Melen y yo nos conocimos un día en una discoteca, pero en ningún momento le hice ninguna pregunta ni mostré interés en hacerle ese famoso cuestionario que yo suelo hacer«, explicó Jose.

«Que no pasa nada»

«Entran diez tías, ¿y tienes un 30% de probabilidad de que le has escrito a estas chicas?», insistió Gonzalo, al conocer que había tenido contacto no con dos de las solteras, sino con tres: Casandra, Andrea y Melani. «Que no pasa nada», intervino la última, conciliadora, mientras crecía la frustración de Jose. «¿Con cuántas chicas he tomado café?», planteó el participante, molesto, ante lo que las solteras respondieron que «con ninguna». «Gracias», respondió Jose, aliviado, tratando de evitar una posible polémica. «Tú me has escrito por Instagram también», puntualizó Casandra, algo que él reconoció sin dudar antes de que se zanjara el asunto.