Choriza May lanza su primer single con un videoclip con las reinas de ‘Drag Race España’

Choriza May lanza su primer single con un videoclip con las reinas...

Desde el momento en el que se anunció que Choriza May iba a participar en la tercera edición de ‘RuPaul’s Drag Race UK‘, muchos seguidores del formato han seguido de cerca su paso por el concurso presentado por RuPaul. Y lo cierto es que la drag queen valenciana no ha dejado indiferente a nadie, ya sea por su personalidad, su acento o sus trajes más folclóricos en el reality.

Videoclip de Choriza May

Aprovechando la gran simpatía que derrocha Choriza May en ‘Drag Race UK’, la artista de Guadassuar ha lanzado su primer single llamado «My Pussy Is Like a Peach». La canción, basada en un chascarrillo típico español que compara el sexo de una mujer con un melocotón, tiene su parte en inglés, su parte en castellano e incluso alguna que otra frase en valenciano.

La divertida letra reza frases como «Mi chocho es como un melocotón, por fuera pelusón y por dentro sabrosón«, «Visca València» e incluso hace varias referencia a las vecinas de Valencia que protagonizaron esa famosa guerra televisada. Respecto al videoclip, es imprescindible destacar la aparición de varias de las reinas de ‘Drag Race España‘: Killer Queen, The Macarena, Arantxa Castilla-La Mancha y Hugáceo Crujiente han acompañado a Choriza May en su primera andadura musical.

También locales

Además de las reinas del versión española de la conocida franquicia, la drag queen valenciana también cuenta con la participación de Kika Lorace, Pink Chadora y Ariel Rec, tres artistas drags españolas con muchísimo talento. Por último, el videoclip ha estado dirigido por Emilio Restrepo y la canción ha sido compuesta por Bower y la propia Choriza May.

[embedded content]