Christofer corta su relación con Fani en ‘La última tentación’ a pesar de sus sentimientos

Tras muchos días envuelto en dudas y temores, Christofer Guzmán por fin pudo reencontrarse cara a cara con Fani Carbajo en la hoguera final de ‘La última tentación‘ que se emitió en la noche del 3 de noviembre. Un encuentro al que la madrileña llegaba muy segura de lo que sentía por él y de sus ganas por apostar por su relación, confesión que rompió por completo a su pareja, para quien era demasiado tarde escuchar por fin aquellas cariñosas palabras. Por ello, a pesar de reconocer que seguía enamorado, Guzmán decidió abandonar el reality solo, lo que no desanimó a Carbajo sobre la posibilidad de retomar la relación una vez de vuelta en España.

Christofer se derrumba en su encuentro con Fani en ‘La última tentación’

Tras llegar a la hoguera, el chileno le echó en cara a Carbajo que «si has estado preocupada por mí, tendrías que haberlo estado desde el primer día», ante lo que la madrileña quiso hacerle ver el momento en el que «me di cuenta de lo que te quería»: «cuando hice aquella gilipollez y pedí la hoguera de confrontación para mirarte a los ojos. Te amo con locura». Dichas palabras provocaron que Guzmán se derrumbara por completo y empezara a llorar, lamentando la situación. «¿Por qué me has hecho esto? Lo he hecho, hecho está», señaló el chileno, ante los intentos de su pareja por defenderse, para después recordarle que «has tenido la oportunidad de tu vida para demostrar que lo nuestro es verdadero y me lo has vuelto a hacer». «El amor que siento por ti es más verdadero que nada. Eres lo más importante de mi vida. Con el que me quiero casar es contigo. No he hecho absolutamente nada», manifestó Carbajo, muy segura, sin convencer a su novio a pesar de que incluso recalcó que «no me excuso, te entiendo perfectamente».

«No lo entiendes, porque yo desde el primer momento sabía lo que quería contigo», replicó Guzmán. La madrileña insistió en que su desliz con Julián Requena «fue el mayor error de mi vida. Entiendo que estés decepcionado, enfadado, todo. Pero aquí estoy dando la cara y la daré siempre. Si yo no quisiera estar contigo, sabes que no lo estaría». «Ni yo contigo. ¿Por qué coño tienes que venir aquí y hacer eso? Me he matado con la gente diciendo que no eres así», cuestionó el chileno, dolido. Ante el llanto casi constante de Guzmán, Sandra Barneda quiso saber si las palabras de Carbajo eran las que él había estado deseando escuchar «durante mucho tiempo», recibiendo un mudo asentimiento como respuesta por el cabizbajo participante. Un dolor al que sumó su enfado al ver imágenes del paso de Carbajo por el reality, puesto que su novio no dudó en echarle en cara algunas de las cosas que vio en la temida tablet. «Conoce los límites que le he puesto y se le han sudado tres cojones», recriminó Guzmán, mientras su pareja se excusaba con que «me estaba divirtiendo, por eso vine a hablar con él».

???? ¡CHRISTOFER, PARAAAA! ???? ???? si te ha parecido el momentazo de la noche ???? #LaÚltimaTentación8 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/LcWekZJUJP — La Última Tentación (@islatentaciones) November 3, 2021

«Esto era lo que necesitaba»

Christofer, totalmente roto en su hoguera final con Fani en ‘La última tentación’

«He hablado muchísimo de él, he llorado mucho por él», recalcó la madrileña, a lo que su pareja respondió que «no sé si es verdad lo que me estás diciendo». «Necesito tiempo. Sabes que estos días he dicho que tenía una guerra interna entre mi corazón y mi cabeza, y sigo luchando«, declaró Guzmán, llorando, puesto que su cabeza estaba en contra de volver con Carbajo, mientras que su corazón afirmaba que aún la amaba, lo que propició que decidiera abandonar el programa solo. «Podía haber sido tan bonito, salir de aquí juntos… no aguanto más, porque yo te lo demuestro día a día», susurró Guzmán, rendido. Además, el participante le recriminó a la madrileña que «no te has cansado de decir por ahí que no estás enamorada y que vengas aquí y te des cuenta ahora…», lo que no desanimó a Carbajo.

«Yo me quería ir contigo de la mano, pero te respeto», confesó la novia del chileno, quien «me esperaba esta respuesta y venía concienciada». «Estoy dolido, porque esto era lo que necesitaba», reconoció Guzmán, tras lo cual matizó que dichas palabras por parte de su pareja habían llegado tarde «y más haciendo esto aquí». «Gracias por entregarte a esta experiencia hasta el final, sé que ha sido doloroso. Sobre todo, gracias por tu sinceridad, por tu honestidad y por la fuerza que has demostrado tener», lo despidió entonces Barneda. El chileno abandonó entonces la hoguera, momento en el que Carbajo corrió tras él para besarlo y abrazarlo, con la promesa de recuperar su relación. «La amo, pero aquí me he dado cuenta de que no todo vale», valoró Guzmán, tras el encuentro, que su novia remató reconociendo que «he cometido un error, pero quiero que me crea. Quiero luchar por él, hablaré con él fuera. Esto no va a volver a suceder».